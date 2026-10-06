Motociklista povrijeđen u sudaru sa dva vozila kod Banjaluke

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U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Glamočanima kod Banjaluke povrijeđen je motociklista, potvrđeno je za ATV.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila oko 14.20 časova na starom putu Banjaluka – Gradiška. ”U nezgodi su učestvovali motocikl i dva automobila. Motociklista je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka. Zbog nezgode saobraćaj na ovom dijelu puta je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

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