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Motociklista povrijeđen u sudaru sa dva vozila kod Banjaluke

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06.10.2026 14:55

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Мотоциклиста повријеђен у судару са два возила код Бањалуке

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Glamočanima kod Banjaluke povrijeđen je motociklista, potvrđeno je za ATV.

U PU Banjaluka navode da se nezgoda dogodila oko 14.20 časova na starom putu Banjaluka – Gradiška.

”U nezgodi su učestvovali motocikl i dva automobila. Motociklista je zadobio tjelesne povrede”, navode u PU Banjaluka.

Zbog nezgode saobraćaj na ovom dijelu puta je obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

sudar

povrijeđen motociklista

Laktaši

Banjaluka

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