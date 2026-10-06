Dojava o bombi u Centru srednjih škola Trebinje

Zbog dojave o bombi, evakuisani su učenici i profesori iz Centra srednjih škola u Trebinju, potvrdila je za ATV Sonja Milišić, direktor ove javne ustanove.

Evakuisane su i Gimnazija i Tehnička škola.

Dojava o bombi je stigla na broj 122, potvrđeno je za ATV u policiji.

Pripadnici PU Trebinje odmah su izašli na teren i vrši se evakuacija svih prisutnih u zgradi, u toku je protiv-diverzioni pregled kompletnog objekta.