Dojava o bombi u Centru srednjih škola Trebinje

Autor:ATV redakcija
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Zbog dojave o bombi, evakuisani su učenici i profesori iz Centra srednjih škola u Trebinju, potvrdila je za ATV Sonja Milišić, direktor ove javne ustanove.
Evakuisane su i Gimnazija i Tehnička škola.
Dojava o bombi je stigla na broj 122, potvrđeno je za ATV u policiji.
Pripadnici PU Trebinje odmah su izašli na teren i vrši se evakuacija svih prisutnih u zgradi, u toku je protiv-diverzioni pregled kompletnog objekta.
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