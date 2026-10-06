Psiholog savjetuje kako prestati voljeti nekoga ko vas ne voli

Kada se zaljubimo u nekoga ko ne osjeća isto, može se činiti gotovo nemogućim izbaciti tu osobu iz glave. Svaka poruka, uspomena ili slučajan susret iznova bude iste osjećaje.

Ali da li je zaista moguće osloboditi se neuzvraćene ljubavi? Psihoterapeut i pisac Andrej Kurpatov smatra da jeste, ali prvi korak nije pokušaj da osobu zaboravimo preko noći. Potrebno je prestati hraniti iluziju da će se ona jednog dana predomisliti.

Fudbal Argentina stala zbog Mesija: Prizori obilaze svijet

"Bolje je suočiti se s gorkom istinom nego živjeti u ugodnoj laži", poručuje Kurpatov, objašnjavajući da je važno umiriti snažne emocije i pogledati situaciju realnije.

1. korak: Priznajte sebi šta se zaista događa

Prvo morate biti iskreni prema sebi. Vi ste zaljubljeni u tu osobu, ali ona ne osjeća isto. Sve što zamišljate o zajedničkoj budućnosti trenutno postoji samo u vašim maštanjima.

To nije lako prihvatiti, posebno kada ste emotivno potpuno obuzeti nekim. Ipak, prihvatanje stvarnosti prvi je korak prema tome da prestanete živjeti u iščekivanju.

2. korak: Odvojite stvarnu osobu od slike koju ste stvorili

Kada nam se neko jako sviđa, lako je u glavi stvoriti idealizovanu verziju te osobe. Počinjemo joj pripisivati osobine, osjećaje i namjere koje možda nikada nije pokazala.

Zato je važno zapitati se: volim li stvarnu osobu ili sliku koju sam o njoj stvorio?

Što je manje stvarnog odnosa između dvoje ljudi, to je veća mogućnost da veliki dio te zaljubljenosti zapravo čini ono što smo sami zamislili.

Savjeti Greške zbog kojih odjeća ima neprijatan miris čak i nakon pranja

3. korak: Ne pretvarajte želju u činjenicu

Jedna od najvećih zamki neuzvraćene ljubavi jeste nada da će se druga osoba ipak predomisliti.

Naravno da je prirodno željeti ljubav, ali želja da nas neko voli nije dokaz da će se to zaista i dogoditi. Kada neprestano tražimo skrivene znakove, tumačimo svaku poruku i čekamo promjenu, samo produžavamo vlastitu patnju.

Prihvatanje tuđih osjećaja ne znači da su naši osjećaji manje vrijedni. Znači samo da razumijemo gdje završava naša želja, a počinje tuđa sloboda da osjeća drugačije.

4. korak: Ispunite vlastiti život

Kada su misli neprestano usmjerene na jednu osobu, potrebno je vlastiti život ponovo ispuniti drugim sadržajima.

Posao, prijatelji, putovanja, hobiji, sport, učenje nečega novog ili jednostavno više vremena provedenog s ljudima koje volite mogu pomoći da se pažnja postepeno vrati na vas.

Stil Čizme koje su nekada svi obožavali sada su ponovo broj jedan u svijetu mode

Važno je da ne pokušavate samo "ne misliti" na tu osobu. Umjesto toga, počnite stvarati dan koji ima smisla i bez nje, piše Sensa.rs.