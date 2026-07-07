Minić i Dodik posjetili gradilište ulice prema srpskom vojničkom groblju

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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik stigli su na Sokolac gdje su na početku posjete obišli gradilište ulice koja vodi do srpskog vojničkog groblja Novi Zejtinlik.

Zajedno sa Minićem i Dodikom su načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Nakon gradilištu predviđene su izjave novinarima. Delegacija će potom ozvaničiti početak izgradnje dodatne trake za spora vozila na dionici magistralnog puta Podromanija - Sumbulovac. Riječ je o fazi jedan koja se odnosi uspon iz smjera Podromanije u dužini od 1.871 metra.

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