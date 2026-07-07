Stranci oduševljeni Srpskom: Region drži rekord, sve više turista sa Bliskog istoka

Republika Srpska zaista ima raznoliku i bogatu turističku ponudu, kao i veliki broj prirodnih bogatstava koja privlače goste sa svih strana svijeta.

Pored domaćih turista, statistiku u prvih pet mjeseci ove godine značajno su popravili inostrani posjetioci, među kojima prednjače gosti iz komšiluka, ali i sa daljih destinacija.

Najveću posjećenost i dalje bilježe gosti iz regiona Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Kada je riječ o ostalim evropskim zemljama, posebno se ističu turisti iz Turske, Austrije, Njemačke i Italije.

Ipak, sve primjetniji trend je rast broja turista sa Bliskog istoka, za šta je u velikoj mjeri zaslužan bezvizni režim.

"Za prvih pet mjeseci najveću posjećenost imaju gosti iz regiona, odnosno Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije. Od ostalih evropskih zemalja ističu se turisti iz Turske, Austrije, Njemačke i Italije. Naravno, tu je i sve veći broj turista koji, upravo zbog bezviznog režima, dolaze sa Bliskog istoka. To su gosti koji najviše vole avanturistički turizam, ali i naše banjske centre", izjavila je za ATV Sanela Šimun saradnik za odnose s javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske.

Kombinacija banjskog lječilišta i adrenalinskih sadržaja u prirodi pokazala se kao dobitna formula za privlačenje stranih turista, koji u Republici Srpskoj pronalaze idealan balans za odmor i avanturu.