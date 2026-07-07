Logo

Ovo je za dugu robiju: Domaćinima lopovi opustošili cijeli malinjak

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 10:47

Komentari:

0
малине воће
Foto: Pexel/ ready made

Pored nezadovoljstva otkupnom cijenom, malinari ivanjičkog kraja suočavaju se sa još jednim velikim problemom - krađama roda.

U udaljenim selima ivanjičke opštine posljednjih dana pojavili su se lopovi koji pod okriljem noći beru tuđe maline, ostavljajući domaćine bez mukom stečenog prinosa.

Umjesto zrelih plodova zatekli prazne redove

U zaseoku Rudakovići, u selu Sivčina, tokom jedne noći opustošen je malinjak na površini od gotovo jednog hektara.

Kada su radnici ujutru stigli na berbu, umjesto zrelih plodova zatekli su prazne redove. Pošto nije bilo šta da beru, morali su da se vrate svojim kućama.

sunce

Svijet

Stiže pakao sa Atlantika: Izdato hitno upozorenje za ove zemlje

"Čim sam ušla u malinjak, vidjela sam da maline nema. Odmah sam pozvala gazdaricu i rekla joj da je neko tokom noći ili pred samo jutro obrao cijeli zasad. Ostali smo u šoku, nismo imali šta da radimo i morali smo da se vratimo kući", priča jedna mještanka.

Sličan slučaj dogodio se i u neposrednoj blizini. Komšiji su lopovi takođe ušli u malinjak. Pretpostavlja se da zbog žurbe nisu uspjeli da oberu sve, već samo najkrupnije i najkvalitetnije plodove, ostavljajući ostatak roda.

Mještani kažu da ih je ovaj problem dodatno pogodio u ionako teškoj sezoni. Ističu da se protiv niskih otkupnih cijena bore godinama, ali da je krađa plodova nešto što ih posebno pogađa, jer preko noći nestaje rezultat višemjesečnog rada.

Анастасија Березовска

Svijet

Pronađeno tijelo, sumnja se da je riječ o atentatorki na biznismena

Zbog sve učestalijih krađa, mnogi razmišljaju da organizuju noćne straže kako bi sačuvali ono što su mukotrpno proizveli. Kažu da, ukoliko se ovakvi slučajevi nastave, više neće imati izbora i da će postavljati zamke za lopove, jer je šteta koju oni naprave često veća od one koju izazivaju divlje životinje u zasadima.

Malinari očekuju da nadležni što prije pronađu počinioce i spriječe nove krađe, jer, kako poručuju, u godini punoj problema ne mogu da dozvole da im neko preko noći odnese jedini izvor prihoda.

(Infoliga.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krađa

Pljačka

maline

Komentari (0)

Više iz rubrike

Полиција Србија

Srbija

Tragedija na Goliji: Maloljetnik (15) poginuo nakon prevrtanja automobila, tri osobe povrijeđene

2 h

0
Полицијско ауто

Srbija

Djevojčica (2) pala sa terase: Hitno prebačena u bolnicu

13 h

0
Укинут притвор Веселину Милићу

Srbija

Ukinut pritvor Veselinu Miliću

20 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Srbija

Tužan kraj potrage: Tijelo nestalog muškarca pronađeno u jezeru

21 h

0

  • Najnovije

12

31

Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

12

26

Kremlj: Naoružavanje Ukrajine neće spriječiti nastavak SVO

12

19

Mazalica: Odbacićemo odluku Bećirovića

12

18

Vulić: Zvizdić irelevantan za Republiku Srpsku

12

08

Kovačević: Preglasavanje Cvijanovićeve - preglasavanje srpskog naroda i Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima