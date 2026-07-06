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Ukinut pritvor Veselinu Miliću

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 16:33

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Укинут притвор Веселину Милићу
Foto: MUP Srbije

Veće Višeg suda u Beogradu donijelo je odluku da se Veselin Milić, nekadašnji šef beogradske policije, brani sa slobode, U pitanju je, kako se saznaje, odluka od danas.

Vijeće je utvrdilo da su prestali svi zakonski osnovi za pritvor. Odluka je odmah sprovedena i Milić je napustio Centralni zatvor u Beogradu.

Veselin Milić, sada već bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd, uhapšen je 15. maja 2026. godine i istovremeno smijenjen sa funkcije zbog sumnje da je znao za ubistvo na Senjaku, ali da ga namjerno nije prijavio.

Zločin u restoranu na Senjaku

U beogradskom Restoranu 27 na Senjaku, 12. maja 2026. godine, ubijen je Aleksandar Nešović zvani Baja, koji se u policijskim evidencijama vodio kao saradnik Dejana Stojanovića Keke. Nakon ubistva, telo žrtve je sakriveno i odvezeno van Beograda. Pronađeno je osam dana kasnije, zabetonirano u buretu za motorno ulje blizu Jarkovačkog jezera kod Inđije. Kao direktni izvršilac ubistva osumnjičen je i uhapšen Saša Vuković Boske.

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Policijska istraga je odmah nakon zločina ukazivala na to da je načelnik policije lično povezan sa događajima te večeri.

Milić se tereti za krivično delo neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca. Istraga je pokazala da je kao visoki policijski funkcioner saznao za ubistvo odmah nakon što se desilo, ali je svjesno prećutao te informacije i propustio da pokrene zvaničnu policijsku akciju.

(Juronjuz)

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Veselin Milić

Aleksandar Nešović Baja

Saša Vuković Boske

Pritvor

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