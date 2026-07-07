Tragedija na Goliji: Maloljetnik (15) poginuo nakon prevrtanja automobila, tri osobe povrijeđene

Petnaestogodišnji maloljetnik iz Novog Pazara poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji, dok su još tri osobe povrijeđene, od kojih jedna teže.

Prema nezvaničnim informacijama, maloljetnik je ispao iz vozila koje se prevrnulo. U trenutku nesreće u automobilu su bile još tri osobe, saznaje RTS.

Uzrok nesreće za sada nije poznat, a u njoj je učestvovalo samo jedno vozilo, odnosno automobil u kojem se nalazio stradali maloljetnik.

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Policija i vatrogasci-spasioci još uvijek su na terenu, a uviđaj je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Zbog ovog tragičnog događaja, tradicionalna manifestacija "Sa Golije kolo se vije" je otkazana.