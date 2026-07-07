Vulić: Zvizdić irelevantan za Republiku Srpsku

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić bi trebalo da se pozabavi stanjem u Federaciji BiH i rezultatima vlastite politike umjesto što neprestano komentariše Republiku Srpsku, izjavila je Srni šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić.

Vulićeva je istakla da je Zvizdić potpuno irelevantan kada je riječ o Republici Srpskoj, uzimajući u obzir da ne živi u Srpskoj, građani Republike Srpske ga ne biraju i nema politički legitimitet da govori u njihovo ime.

"Neuređeno vlastito dvorište upravo prouzrokuje ovo, da se mahalaški viri u tuđe", dodala je Vulićeva.

Prema njenim riječima, dok se Zvizdić poziva na akademsko zvanje i pokušava da glumi političku superiornost, ostaje činjenica da se Klub Naroda i pravde, stranke čiji je zamjenik predsjednika, u Predstavničkom domu raspao, a u Domu naroda ih je napustio delegat.

"Nakon svih ovih godina u politici legitimno je pitati šta je Zvizdić konkretno uradio za građane FBiH? Tek nakon odgovora na to pitanje mogao bi drugima dijeliti lekcije", poručila je Vulićeva.

Ona je konstatovala da je jasno kakvu bi Republiku Srpsku Zvizdić želio - što slabiju ili bez stvarnih nadležnosti.

"Ali, o budućnosti Republike Srpske odlučuju njene institucije i njeni građani, a ne političko Sarajevo i globalistički recidivi", naglasila je Vulićeva, komentarišući Zvizdićevu izjavu za federalne medije "o zaduženosti i naseljenosti Republike Srpske".