Ковачевић: Прегласавање Цвијановићеве - прегласавање српског народа и Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић поручио је да ће представници у Парламентарној скупштини подржати вето, који данас у Народној скупштини брани српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
"Потпуно смо сигурни да овдје постоји довољно патриотских освешћених људи који ће то препознати и заштитити Републику Српску", поручио је Ковачевић поводом расправе о вету српског члана Предсједништва, на одлуку Дениса Бећировића о именовању чланова Комисије за очување националних споменика БиХ.
Поновићу, каже Ковачевић, да они који чак и размишљају о томе да не подрже вето, односно одлуку о заштити виталног интереса Републике Српске, су они који одобравају и прижељкују да Сарајево и представници бошњачког народа прегласавају Србе и обесправљују Србе и Републику Српску.
"То је нешто што је недопустиво. Нажалост, видим да чак и неко ко се кандидовао да буде члан Предсједништва Републике Српске и да тамо штити интересе српског народа и Републике Српске, је најавио да неће подржати заштиту виталног интереса Републике Српске", навео је Ковачевић.
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Навео је да тема о којој се данас говори у НСРС можда не звучи на прву атрактивно.
"Комисија за чување националних споменика. Видим да многи не разумију о чему се тачно ради. Слушао сам једног од лидера опозиције, Драшка Станивуковића, како говори о овој теми. И каже он: "Доћи ћемо у позицију да не знамо да ли ће прогласити или неће прогласити нешто националним спомеником. Људи, Поента је чијим националним спомеником ће нешто бити проглашено и на који начин ће бити чувано и штићено", рекао је Ковачевић.
Оно за шта се ми боримо све вријеме, додаје Ковачевић, и оно како је прописао анекс осам Дејтонског споразума јесте да постоје национални споменици српског, хрватског и бошњачког народа.
"А оно што су све вријеме на превару радили Сарајево, нажалост некад и уз подршку одређених људи из опозиције из Републике Српске, јесте да су проглашавали националне споменике БиХ. Оног тренутка када смо ми то зауставили, они су кренули у нову офанзиву, прегласавања и обесправљивања српског народа Републике Српске и поновно враћања странаца који ће заједно са Бошњацима да проглашавају Србе и да оно што су наши културни, историјски споменици, проглашавају културним споменицима БиХ", рекао је Ковачевић.
У том смислу, упитао је Ковачевић, да ли је манастир Крка хрватски национални споменик?
"Да ли је манастир Грачаница или Дечани, да ли су то косовски национални културни споменици? Нису, господо. Они су српски. На исти начин на који је то манастир Гомионица, Херцеговачка Грачаница или било који други наш национални културни споменик. И то тако мора да остане. Битно је питање имовине. А када видите да предлагачи из Сарајева, који желе да кажу да БиХ има имовину, онда тамо кажу да је једна од првих ствари која мора да буде имовина БиХ, да буде све оно што је Комисија за националне споменике прогласила за националне споменике. Да ли желимо да наша јеванђеља, манастири, цркве, мостови, споменици припадају БиХ, а да ми као Република Српска и српски народ немамо никакво право и не можемо ни за шта да се питамо", рекао је Ковачевић.
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