Auta se okreću: Blokiran saobraćaj u dijelu Banjaluke zbog radova

Saobraćaj na raskrsnici banjalučkih ulica Jevrejska i Gorana Radulovića Bimbe blokiran je zbog radova koji se odvijaju na ovoj dionici.

Mnogi vozači, koji nisu upoznati da se ovdje odvijaju radovi, stoga su primorani da se okrenu i koriste sporedne ulice.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovaj dio grada i koriste alternativne pravce kako se ne bi stvorile gužve.