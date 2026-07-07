Auta se okreću: Blokiran saobraćaj u dijelu Banjaluke zbog radova

Autor:ATV redakcija
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Saobraćaj na raskrsnici banjalučkih ulica Jevrejska i Gorana Radulovića Bimbe blokiran je zbog radova koji se odvijaju na ovoj dionici.
Mnogi vozači, koji nisu upoznati da se ovdje odvijaju radovi, stoga su primorani da se okrenu i koriste sporedne ulice.
Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovaj dio grada i koriste alternativne pravce kako se ne bi stvorile gužve.
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