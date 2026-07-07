Logo

Auta se okreću: Blokiran saobraćaj u dijelu Banjaluke zbog radova

Autor:

ATV redakcija
07.07.2026 11:40

Komentari:

0
Радови код јеврејске улице у Бањалуци
Foto: ATV

Saobraćaj na raskrsnici banjalučkih ulica Jevrejska i Gorana Radulovića Bimbe blokiran je zbog radova koji se odvijaju na ovoj dionici.

Mnogi vozači, koji nisu upoznati da se ovdje odvijaju radovi, stoga su primorani da se okrenu i koriste sporedne ulice.

Vozačima se savjetuje da izbjegavaju ovaj dio grada i koriste alternativne pravce kako se ne bi stvorile gužve.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

saobraćaj

Komentari (0)

Pročitajte više

Најновија, ударна вијест

Srbija

Stravičan snimak: Lančani sudar kod Šapca, autobus u plamenu

1 h

0
премијер Републике Српске Саво Минић, Мали Зејтинлик

Republika Srpska

Minić: Mali Zejtinlik - sveto mjesto Republike Srpske

1 h

0
Недељко Перишић, одборник СНСД-а у Скупштини општине Вишеград,

Gradovi i opštine

Promjena u Višegradu: Perišić vratio svoj mandat

1 h

0
Надлежне службе извршиће детаљну процјену штете на спортској дворани у Братунцу која је тешко оштећена у невремену, како на кровној конструкцији, тако и у унутрашњости самог објекта, саопштено је из Општинске управе Братунац.

Gradovi i opštine

Oluja odnijela krov: Nevrijeme opustošilo sportsku dvoranu u Bratuncu

1 h

0

Više iz rubrike

Стубови за струју.

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju u mraku, evo gdje neće biti struje

5 h

0
Коко и Макси маме погледе на Тргу Крајине: Папагаји постали неизоставан дио љетне атмосфере у Бањалуци

Banja Luka

Koko i Maksi mame poglede na Trgu Krajine: Papagaji postali neizostavan dio ljetne atmosfere u Banjaluci

16 h

0
Вртић

Banja Luka

Jokanović: Vrtić "Neven" danas otvoren, dolaznost mala

21 h

1
Саво Минић

Banja Luka

Minić: Ne očekujem da Grad Banjaluka bilo šta uradi za aerodrom

21 h

0

  • Najnovije

12

31

Kamionom usmrtio mladog fudbalera, pokrenuta istraga

12

26

Kremlj: Naoružavanje Ukrajine neće spriječiti nastavak SVO

12

19

Mazalica: Odbacićemo odluku Bećirovića

12

18

Vulić: Zvizdić irelevantan za Republiku Srpsku

12

08

Kovačević: Preglasavanje Cvijanovićeve - preglasavanje srpskog naroda i Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima