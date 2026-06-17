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U sekundi ostali bez svega: Pomozimo porodici Brčić

Autor:

Bojan Nosović
17.06.2026 19:54

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Милош Брчић плаче
Foto: ATV

Sve oko čega su radi, brinuli i od čega su živjeli nestalo je u jednom trenutku. Petočlana porodica Brčić iz Plane kod Bileće živi od stočarstva, imali su pet krava, proizvodili sir prodavali. Ostali su bez toga

Sve se dešavalo u poslijepodnevnim časovima naišla je jaka kiša i grmljavina a onda je grom ubio svih pet krava na istom mjestu. Šteta se procjenjuje na oko 30.000 maraka

Za nezaposleni bračni par Miloša i Danijelu šteta je mnogo veća. ATV-u pričaju da im je ovo bio jedini izvor prihoda od koga su živjeli i djecu školovali.

"Teško je puno, samo neka nam je porodica zdravo ostala, tu sam i ja bio blizu. Teško, od toga se živi, nemam šta puno da pričam. Šteta je velika definitivno? A jeste velika, jedna se prije tri dana bila otelila za mjesec dana su trebale još tri da se otele", rekao je Miloš Brčić.

"Tako je bilo kako je je, jeste teško od toga se živjelo, ali Bože moj neka su zdravo djeca , neka smo zdravo mi idemo dalje. Ko pomogne, pomogne dobro je došlo", kazala je Danijela Brčić.

A pomoći se treba, kažu i komšije i saradnici Brčića. Opisuju ih kao poštenu i čestitu porodicu koja je živjela isključivo od svog rada.

"Ako može opština ako imalo sluha ima i pomoći da mu se učini", ispričao je komšija Žarko Bojović.

"Ja bih zamolila sve ljude dobre volje, prije svega poslovne saradnike,klijente, sve ostale porodice kumove i prijatelje koliko su u mogućnosti da pomognemo u obnavljanju stočnog fonda za porodicu Brčić", istakao je Poljoprivredni klaster „Stara Hercegovina“ Danijela Salatić.

Inspekcija je izlazila i procijenila štetu a ljudi iz Klastera su već pokrenuli humanitarnu akciju i objavili brojeve žiri računa na koje se Brčićima može pomoći.

Addiko Bank: 5520031880713807 - Miloš Brčić

NLB Bank: 5620088099256245 - Danijela Brčić

A oni i dalje skromni.

"Koliko ko može pomoći neka pomogne ko ne može opet ćemo ostati ljudi i prijatelji svi", rekao je Miloš Brčić.

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Tagovi :

udar groma

porodica Brčić

krava

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