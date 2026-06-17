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Uklonjene zastave BiH i postavljene hrvatske

Autor:

ATV
17.06.2026 13:52

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Уклоњене заставе БиХ и постављене хрватске
Foto: Vijesti.ba

Radnici Elektriprivrede HZHB su tokom vikenda uklonili oko 150 zastava BiH koje su postavljene na žicama kao vid podrške fudbalerima na Svjetskom prvenstvu.

Zastave su uklonjene uz asistenciju policije. Kako pišu Vijesti.ba, danas na dan utakmice Engleske i Hrvatske uz magistralni put M 17 postavljene su zastave Hrvatske.

Ovo je izazvalo veliko negodovanje zbog čega su se oglasile i pojedine stranke u FBiH.

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Društvo

Uklonjene zastave BiH u Čapljini

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Čapljina

zastava

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