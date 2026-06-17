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Razigrani delfini priredili spektakl

Autor:

ATV
17.06.2026 13:26

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Делфини у Шпанији
Foto: Telegram/Sputnik Srbija

Kod Kosta Brave u Kataloniji snimljeno je jato delfina kako se igra u moru neposredno uz čamac. Delfini su prilazili na samo nekoliko metara, kružili oko plovila, zaranjali i visoko iskakali iz vode.

(sputnik srbija)

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Delfini u Španiji

delfini

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