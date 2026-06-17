Razigrani delfini priredili spektakl

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Kod Kosta Brave u Kataloniji snimljeno je jato delfina kako se igra u moru neposredno uz čamac. Delfini su prilazili na samo nekoliko metara, kružili oko plovila, zaranjali i visoko iskakali iz vode.

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