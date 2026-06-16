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Ova četiri znaka će u narednim danima imati pune novčanike

Autor:

ATV
16.06.2026 20:03

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Foto: Pexels/Jakub Zerdzicki

Neki periodi u životu donesu više izazova nego što smo očekivali, ali prema astrološkim tumačenjima, za četiri znaka Zodijaka dolazi vrijeme kada se stvari konačno okreću u njihovu korist.

Četiri horoskopska znaka ulaze u fazu velikih unutrašnjih promjena. Poslije mjeseci preispitivanja, čekanja i osjećaja da stalno nose neki teret, dolazi trenutak kada počinju da vraćaju samopouzdanje i osjećaj kontrole nad svojim životom.

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Bik

Bikovi su dugo ulagali trud, strpljenje i energiju, ali nisu uvijek dobijali rezultate koje su očekivali. Sada dolazi period kada bi nešto što je dugo bilo na čekanju moglo ponovo da se pokrene. Moguća je vijest, poziv ili prilika povezana sa novcem, poslom ili projektom koji su već skoro otpisali. Ipak, savjet za Bikove je da ne donose impulsivne odluke – ono što dolazi treba pažljivo sačuvati i pametno iskoristiti.

Rak

Rakovi su poznati po tome što često ćute o onome što ih boli i mnogo toga nose u sebi. Međutim, pred njima je period u kojem se porodični i emotivni odnosi mogu promijeniti. Jedan iskren razgovor mogao bi da donese veliko olakšanje i da popravi odnos koji je dugo bio zategnut. Neće biti važno ko je bio u pravu, već ko je spreman da napravi prvi korak.

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Djevica

Djevice često previše analiziraju svaki potez, pa nekada propuste prilike jer žele da sve bude savršeno. Sada dolazi trenutak kada bi hrabrost mogla da im donese najveću nagradu. Nova poslovna mogućnost, promjena pravca ili priznanje za trud koji su dugo ulagale može biti ono što im je nedostajalo.

Ribe

Ribe ulaze u period kada ono što su dugo držale u sebi izlazi na površinu. Iako često pokušavaju da sakriju koliko im je stalo, sada će morati da poslušaju svoje srce. Moguć je iskren razgovor, emotivno priznanje ili susret koji će promijeniti način na koji gledaju na ljubav. Njihova intuicija biće jača nego ikad, a najveća promjena dolazi kada shvate da ne moraju više da se pretvaraju da im nije stalo.

(Žena Blic)

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