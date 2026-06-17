"Srpska ne prihvata lažne narative već traži istinu o svim ratnim događajima"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Srpskoj ne treba bilo kakav narativ, već istina o svim događajima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata, ističući da srpski narod nije genocidan i nije agresor.

"Kada vidimo koliko je samo bilo srpskih žrtava tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata i koliko je postupaka za srpske žrtve pokrenuto, vidjeli bi o kakvoj se diskriminaciji radi i mogli bi shvatiti zašto smo imali narativ generalno kao srpski narod", rekao je Minić danas novinarima u Banjaluci.

Nakon sastanka sa vršiocem dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktorom Nuždićem on je istakao da se u BiH vodio najbrutalniji građanski rat u kome su se dešavali zločini, ističući da srpski narod nije genocidan i nije agresor.

On je pohvalio rad Centra, koji treba da ima podršku Vlade Republike Srpske i svih institucija Republike Srpske, jer je Srpskoj potrebna istina kako bi neko nekada napisao istoriju onakvu kakva je ona uistinu i bila.

"Mi nećemo, kao neki drugi, izmišljati neke stvari. Ovaj posao koji radi Centar je odgovoran, ozbiljan i prilično težak", istakao je Minić.

Govoreći o mogućnosti povratka procesa traženja nestalih lica Srpske u nadležnost Republike Srpske, Minić je rekao da će Vlada Republike Srpske tražiti modalitet da se ovo pitanje riješi.

"Ovdje se ne radi samo o institucionalnom vraćanju nadležnosti, već i o faktičnom, a to znači da dođemo i u posjed posmrtnih ostataka. Ovo nam je svaki put opomena, ako nema Republike Srpske, onda možete zamisliti šta bi nam se dešavalo", istakao je Minić.

On je podsjetio da se kompletna baza podataka koja je bitna za DNK analizu i za bilo kakvu identifikaciju, više ne nalazi u Republici Srpskoj.

Nuždić je rekao novinarima da je na sastanku upoznao premijera Minića o dosadašnjem radu i istraživanjima Centra, kako i o tome kako je moguće unaprijediti dalji rad ove institucije.

"Centar, koji je sastavni dio Vlade, kao i do sada će pratiti instrukcije Vlade Republike Srpske, ali za nas je od velikog značaja podrška Vlade Republike Srpske u našem daljem radu", zaključio je Nuždić, prenosi Srna.