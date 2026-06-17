Mastilović: Vlada kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova studiranja

Ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović rekao je da Vlada Srpske kontinuirano ulaže u sve studentske centre, te naglasio da očekuje da će, zahvaljujući brojnim programima, biti sve više studenata na domaćim javnim univerzitetima.

Mastilović je istakao da Vlada Srpske različitim programima želi da motiviše što više mladih da studiraju u Republici Srpskoj i ima obavezu da im obezbijedi najbolje uslove.

"Vlada to čini ulaganjima u studentski standard, besplatnim školovanjem, besplatnim smještajem u studentskim domovima, subvencionisanjem ishrane, dodjelom stipendija", rekao je Mastilović novinarima u Banjaluci, gdje je posjetio Studentski centar "Nikola Tesla".

On je naveo da resorno ministarstvo, ali i društvo u cjelini, mogu biti zadovoljni uslovima koji su obezbijeđeni za studente ovog centra, te napomenuo da se razmišlja i o povećanju smještajnih kapaciteta.

"Studenti sa kojima sam razgovarao izrazili su zadovoljstvo uslovima u Centru. Bilo je nekih sitnih zamjerki, ali ćemo zajedno sa rukovodstvom Centra rješavati ova pitanja u dogledno vrijeme", rekao je Mastilović.

Direktor Studentskog centra "Nikola Tesla" Dragoslav Topić istakao je da će i naredne kalendarske godine biti zadržana cijena ishrane od tri KM u ovom centru.

"Doručak će ostati 60 feninga, ručak 1,40 KM i večera jednu KM, što ne postoji nigdje u okruženju", rekao je Topić, te dodao da u ovom centru ima 1.400 studenata, od kojih je 350 u četvrtom paviljonu.

Topić je ukazao i na to da je jedan od problema sa kojima se susreću studenti internet veza, te naglasio da će se u narednom periodu, zajedno sa resornim ministarstvom, raditi na poboljšanju.

Student prve godine novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjaluci Jana Mrdić iz Bijeljine rekla je da studenti smješteni u ovom centru imaju veoma dobre uslove za boravak i studiranje, prenosi Srna.