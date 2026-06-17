Ističe rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti: Poreska poziva građane da izmire obaveze

Poreska uprava Republike Srpske poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnosti da izmire prvu ratu svoje obaveze po poreskom računu za 2026. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina.

U skladu sa Zakonom o porezu na nepokretnosti, rok za uplatu prve rate je najkasnije do 30. juna 2026. godine, što znači da je preostalo manje od dvije sedmice do kraja ovog mjeseca. Iz tog razloga, Poreska uprava Republike Srpske blagovremeno podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti da izmire svoje obaveze i tako izbjegnu nepotrebne dodatne troškove.

Naime, nakon 30. juna i isteka roka za uplatu prve rate poreza na nepokretnosti, Poreska uprava Republike Srpske će svim vlasnicima nepokretnosti u Republici Srpskoj koji u zadatom roku nisu platili dospjele obaveze po tom osnovu, iznos računa uvećati za troškove postupka prinudne naplate i kamate.

Pored toga, Poreska uprava Republike Srpske poziva i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu u Fiskalni registar nepokretnosti, da to učine odmah, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti.

"Naglašavamo da cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje, već stavljanje svih poreskih obveznika u ravnopravan položaj, jer je naše strateško opredjeljenje da budemo servis poreskih obveznika, sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza", poručuju iz Poreske uprave Republike Srpske.