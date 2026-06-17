Drašković obećao pomoć porodici Brčić: Kupovinom novih grla nadoknadiće dio štete

Nakon što je saznao za nesrećni događaj koji je zadesio porodicu Brčić, hercegovački privrednik Rodoljub Drašković najavio je da će im pružiti pomoć kupovinom novih grla stoke, kako bi nadoknadili dio pretrpljene štete.

Prema dostupnim informacijama, porodica Brčić pretrpjela je značajne gubitke, što je ozbiljno ugrozilo njihovo domaćinstvo i egzistenciju. Svjestan težine situacije, Drašković je odlučio da konkretnim potezom pomogne oporavak porodice i omogući im nastavak rada.

Ovaj čin predstavlja nastavak dugogodišnjeg angažmana Rodoljuba Draškovića u pružanju podrške stanovništvu istočne Hercegovine.

Tokom prethodnih godina učestvovao je u brojnim humanitarnim i društveno odgovornim akcijama, pomažući pojedincima, porodicama i lokalnim zajednicama koje su se suočavale sa različitim životnim izazovima.

Gradovi i opštine U sekundi ostali bez svega: Pomozimo porodici Brčić

Najava pomoći porodici Brčić dočekana je sa odobravanjem među građanima, koji ističu da ovakvi primjeri solidarnosti i društvene odgovornosti imaju poseban značaj u vremenima kada su mnogim porodicama podrška i razumijevanje najpotrebniji.