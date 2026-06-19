Novi grad na jugu Srpske u centru pažnje na međunarodnoj konferenciji

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je danas da je u okviru projekta "Novo Trebinje" planirana izgradnja savremene infrastrukture i sadržaja za građane, a da se istovremeno sačuva staro jezgro i autentičnost grada.

"Veliki razvojni projekti svoju punu vrijednost ostvaruju tek kada povezuju ljude, otvaraju nova radna mjesta i doprinose dugoročnom razvoju zajednica", rekao je Ćurić novinarima predstavljajući zaključke konferencije "Gradimo region".

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Ćurić je istakao da je projekat "Novog Trebinja" bio jedna od centralnih tema skupa, navodeći da se uspjeh jednog grada ne mjeri brojem izgrađenih kvadrata, nego kvalitetom upravljanja razvojem.

On je istakao da Trebinje treba da raste pametno, sa sve snažnijim turizmom i da to bude grad u koji se ljudi rado vraćaju i u kome žele da ostanu, prenosi "Srna".

"Na konferenciji su predstavljena i iskustva iz Novog Sada, Beograda i drugih sredina i potvrdila su da svaki ozbiljan razvojni projekat mora biti zasnovan na pažljivoj pripremi i jasnoj viziji budućnosti", rekao je Ćurić, podsjetivši da je održano šest panel-diskusija u okviru konferencije.

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On je naveo da je tokom konferencije razgovarano i o velikim investicijama, te istaknuta važnost saradnje sa bankama, razvojnim institucijama i garancijskim fondovima, što ideje pretvara u stvarnost.

Ćurić je napomenuo da je znatan dio skupa bio posvećen novim tehnologijama i njihovoj primjeni u urbanom planiranju, građevinarstvu i upravljanju projektima.

Prema njegovim riječima, na skupu je istaknuto da digitalni alati i vještačka inteligencija predstavljaju važno sredstvo za efikasniji razvoj, kao i da se gradi brže, jeftinije i sigurnije, ali da ljudsko znanje ostaje nezamjenjiv faktor svakog uspješnog projekta.

On je podsjetio da je tema obnovljivih izvora energije takođe bila među prioritetima konferencije i da je ukazano da Hercegovina raspolaže značajnim potencijalima kada su u pitanju energija sunca i vode, što predstavlja veliku razvojnu šansu za budućnost regiona.

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Bilo je riječi i o ulozi građevinarstva u razvoju održivog turizma i privrede i ukazano je da kvalitetna gradnja, novi turistički sadržaji i infrastrukturni projekti moraju biti realizovani odgovorno i planski, kako bi dugoročno doprinosili kvalitetu života i ekonomskom razvoju.

Ćurić je zahvalio svim učesnicima, navodeći da je Trebinje tokom protekla dva dana bilo mjesto susreta regiona, razmjene ideja i stvaranja novih partnerstava.

On je istakao da je to bila važna konferencija za Trebinje i cijeli region i da je ponosan što je Trebinje bilo domaćin tog velikog skupa.

U Trebinju je juče i danas održana konferencija "Gradimo region", koja je okupila predstavnike oko stotinu kompanija iz sedam zemalja.