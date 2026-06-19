Policija u Istočnom Sarajevu dobila najsavremeniji objekat

Savremena oprema i najsavremenija multifunkcionalna zgrada, sve je to od sada na raspolaganju policiji u Istočnom Sarajevu. U ovaj objekta uloženo je 11,5 miliona KM.

"MI znamo koliko je osjetljivo stanje bezbjednosti na teritoriji Istočnog Sarajeva i zbog toga ulažemo u materijalne uslove. U zamahu smo velike modernizacije. Od novih tehnologija do uslova rada", rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

U ovoj zgradi biće smještena PU Istočno Sarajevo, PS Pale i jedinica Žandarmerije.

"Trenutno su u završnoj fazi i druge javne nabavke kada su u pitanju vozila. i oprema za MUP, Ispravili smo jednu nepravdu koja se odnosila na penzionisanje pripadnika MUP-a do 2019. godine i sve ovo što radimo jačamo institucije RS", izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

U MUP Republike Srpske stiže i 570 novih vozila, nova oprema za veze. Sve potrebno kako bi se policija uhvatila u koštac sa kriminalom, na šta je dva puta tokom obraćanja pozivao predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Ići ćemo ka tome da vidimo kakva su prava u Americi da i našim policajcima damo ta prava, a ne da oni budu predmet bilo kakvog omalovažavanja. ) (Često čujemo da je policija RS najbolja policijska agencija na nivou BIH. Biti to i nije neka faca. Pogotovo u BIH. To nije teško. Ono čemu mi težimo je da naša policija bude jedna od najboljih policijskih agencija", kazao je predsjednik SNSD Milorad Dodik.

Otvaranje ove zgrade uslijedilo je samo 10 dana nakon pucnjave na međuentitetskoj liniji, u kojoj je život izgubila jedna osoba. A koja se dovodi u vezu sa ranije poznatim kriminalnim klanovima sa ovog područja.

"Uvjeravam sve građane da iako je sada stanje bezbjednosti stabilno i zadovoljavajuće mi ćemo preduzeti sve sa naše strane da ono bude još bolje. Na to nas obavezuje ova podrška koju smo dobili od MUP-a", izjavio je načelnik PU Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.

"Ti izazovi su rezultirali lošim situacijama. Gubili smo živote ljudi. Bilo je tu i organizovanih kriminalnih grupa. Mora se reći da je tu bilo i organizovanih kriminalnih grupa. Sada stub bezbjednosti MUP-a stoji na čvršćim i snažnijim nogama", istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.

Zgrada uprave policije promijenila je izgled ovog dijela Pala. Napravljena je na mjestu gd je se do sada nalazila Uprava, a gdje je prvobitno bila smještena zgrada Vlade Republike Srpske.