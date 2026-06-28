Živa pljeskavica? Nije sve gurmanluk, kao što kažu jutjuberi

Fud blogeri, gastronomi, gurmani i ostali jutjuberi koji su za uspjeh odlučili da obilaze restorane i snimaju hranu koliko mogu biti korisni, toliko i suludi.

Lijepo je znati da u nekom malom zabačenom mjestu postoji kvalitetna hrana i kvalitetan restoran. Još ljepše je znati da nije riječ o plaćenoj reklami. Ipak, do plaćene reklame jutjuberi u usponu treba da pojedu dosta pomija.

Navodna senzacija, gastro specijalitet, nešto novo, nazovite kako hoćete, je i živa pljeskavica. Naime, u Valjevu postoji restoran "Kod Bore" koji je patentirao jelo "Živa pljeskavica". Poznato je i zaštitni znak je pomenutog restorana. Ipak, po ocjenama na Tejst Atlasu završila je prva na listi kao najgore jelo u Srbiji.

Da ima poseban šmek, to je sigurno. Ako se može jesti suši, što se ne bi jela i živa pljeskavica? Međutim, pojedini restorani su otišli još dalje.

Dok se u restoranu "Kod Bore" živa pljeskavica sprema na poseban način, pojedinci su otišli dalje u ekstrem i počeli su da prodaju sirovu pljeskavicu u lepinji. I to prolazi, barem kod jutjubera. Tako pojedinci odlaze u pomenutu kafanu/restoran i naručuju "specijalitet".

Ustaljeno, "nešto što mora da se proba", a ustvari je pljeskavica koja je pobjegla sa roštilja. Nije svaki komad sirovog mesa gastronomija, kao što ni to što neko jede sirovo meso pred kamerom ne dokazuje dobar ukus.

Problem sa sirovom pljeskavicom nije samo u tome što je sirova, nego što je mljevena. Kod komada mesa rizik je uglavnom na površini, dok se kod mljevenja sve što je bilo spolja unosi unutra. Drugim riječima, to više nije “malo krvavo”, nego masa u kojoj se sve pomiješalo, pa i ono što baš ne biste voljeli da jedete.