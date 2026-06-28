Ako na ljetovanju ulovite ovu ribu dobićete nagradu

Grčki ribari dobiće novčanu naknadu za ulov otrovne ribe koja se širi Sredozemljem i stvara velike probleme ribarskom sektoru. Vjeruje se da je ova riba stigla u Mediteran putem Sueckog kanala.

Riječ je o srebrnoprugoj napuhači, ribi torpedastog oblika sa izraženim zubima nalik ljudskim. Njena koža i unutrašnji organi sadrže snažan neurotoksin koji, ukoliko se riba konzumira, kod ljudi može izazvati zastoj srca, piše „Indipendent“.

Zabrinutost javnosti u Grčkoj dodatno su pojačali snimci koje su ribari objavili na društvenim mrežama. Na njima se vidi kako riba, lokalno poznata kao lagokefalos, bez poteškoća grize limenke i komade drveta.

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Grčki Crveni krst izdao je upozorenje za građane sa uputstvima za pružanje prve pomoći u slučaju ujeda i krvarenja, te podsjetio da unutrašnji organi ove ribe sadrže smrtonosan neurotoksin.

Riba ugrizla ženu na plaži

Grčki mediji izvijestili su i o slučaju žene koju je riba ugrizla tokom kupanja na plaži u Varkizi, nedaleko od Atine. Prevezena je u bolnicu, gdje su joj zbog povrede morali staviti šavove.

Stručnjaci smatraju da je ova vrsta u Sredozemno more stigla kroz Suecki kanal, privučena sve toplijim morem. Zbog njenog širenja Kipar je ranije ove godine pokrenuo sličan program podsticanja izlova.

Vlasti ističu da riba do sada nije zabilježena u zonama za kupanje na grčkim turističkim ostrvima. Međutim, posljednjih nedjelja ribarima uz obalu Krita i nekoliko drugih grčkih ostrva zadaje velike probleme, jer uništava ribarske mreže i proždire ulov.

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„Došlo je do toga da jedan dan odemo u ribolov, a sljedeća tri provedemo popravljajući mreže“, rekao je Jorgos Kirjakakis iz udruženja ribara sa Krita za grčku javnu radioteleviziju ERT.

„Pojedu nam ulov i unište mreže, a to nam stvara velike troškove“, dodao je.

Grčka uvela novčanu naknadu za ulovljenu opasnu ribu

Grčka je od petka uvela novčanu naknadu od 5,33 evra po kilogramu ulovljene ribe. Riječ je o vrsti koja je prirodno rasprostranjena u tropskim morima.

„Ovo je prvi put da se u Grčkoj uvodi ovakva mjera“, rekao je ministar poljoprivrede Margaritis Šinas, bivši potpredsjednik Evropske komisije, uoči početka programa.

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Šinas je pojasnio da će ulovljene ribe biti zamrznute, a potom spaljene u postrojenjima lokalnih vlasti. Dodao je da bi se program, koji se zasad sprovodi na pogođenim ostrvima, mogao proširiti na cijelo grčko priobalje.

Istovremeno, vlasti i turistički sektor na Kritu pozvali su građane i posjetioce da ne stvaraju nepotrebnu paniku zbog prisustva ove vrste u moru.

„Prisustvo ovih riba u Sredozemlju poznato je već godinama“, navodi se u zajedničkom saopštenju 16 medicinskih i turističkih udruženja na Kritu, objavljenom u petak.

„Ne postoji nikakva skrivena ni neposredna opasnost za kupače. Morski predatori ne ugrožavaju bezbjednost posjetilaca i stanovnika. U javnim raspravama često se pretjeruje“, poručili su.

(b92)