Србин уловио чудовиште од 65 килограма у Шпанији: Срце је хтјело да искочи из груди

Аутор:АТВ редакција
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На Фејсбук страници "дунав.фисинг" објављен је видео снимак који је привукао огромну пажњу домаћих риболоваца. На снимку је приказано узбудљиво извлачење капиталног примерка сома, а оно што је изазвало највише дивљења и коментара јесте чињеница да је ова велика риба савладана потпуно регуларно - на спортски риболовачки штап.
Извлачење оваквих ријечних немани на штап увијек захтева врхунску опрему, снагу и много стрпљења. Борба са шпанским гигантом потрајала је прилично дуго, а адреналин је био на врхунцу све док риба коначно није завршила сигурна у чамцу. Нема сумње, ово је прелеп улов и фантастичан снимак за све истинске љубитеље ријеке и пецања.
Овај невјероватан успјех остварио је наш риболовац на чувеној ријеци Ебро, која је позната као рај за сомоловце, али и локација гдје се до великих примјерака не долази нимало лако. Момак који је доживио улов живота подијелио је своје утиске са нама.
- Сом је тежине 65 килограма, извучен је на штап намењен пецању сома марке Зецк, мамац којим је упецам је домаће производње, што се тиче утисака срце је хтјело да искочи из груди од среће, овакви улови се памте цијели живот. Упецан је посљедње вече нашег окупљања на Ебру у Шпанији, кад смо већ мислили да ћемо се вратити без великог улова, добар мамац је пресудио. Након мјерења сом је пуштен назад у ријеку. Конкретно мјесто улова је близина кампа Ривер Ебро Вила у месту Риба-Роyа д'Ебре - рекао је српски риболовац за Телеграф.
Поред импресивне тежине од 65 килограма и чињенице да је риболовац преварио искусног грабљивца на варалицу домаће производње, посебан аплауз заједнице услиједио је због самог краја ове рјечне драме. Водећи се паролом "ухвати и пусти", српски риболовци су након мјерења вратили ову грдосију назад у дубине Ебра, показавши висок ниво спортске свијести и поштовања према природи.
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