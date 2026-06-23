Тешка несрећа код Београда: Трактор прешао преко бебе

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У Гроцкој код Београда је данас дошло до тешке несреће у којој је трактор прешао преко бебе од годину и по дана, која је животно угрожена.

Тешка несрећа догодила се данас на подручју Гроцке, када је трактор прешао преко д‌јетета старог годину и по дана. Дијете је задобило тешке повреде и према првим информацијама, животно је угрожено. Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на терен и кренула са транспортом д‌јетета ка здравственој установи, преноси Курир.

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