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Тешка несрећа код Београда: Трактор прешао преко бебе

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 20:25

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Тешка несрећа код Београда: Трактор прешао преко бебе
Фото: АТВ

У Гроцкој код Београда је данас дошло до тешке несреће у којој је трактор прешао преко бебе од годину и по дана, која је животно угрожена.

Тешка несрећа догодила се данас на подручју Гроцке, када је трактор прешао преко д‌јетета старог годину и по дана.

Дијете је задобило тешке повреде и према првим информацијама, животно је угрожено.

Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на терен и кренула са транспортом д‌јетета ка здравственој установи, преноси Курир.

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Тагови :

Трактор

беба

Гроцка

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