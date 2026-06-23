Тешка несрећа код Београда: Трактор прешао преко бебе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Гроцкој код Београда је данас дошло до тешке несреће у којој је трактор прешао преко бебе од годину и по дана, која је животно угрожена.
Тешка несрећа догодила се данас на подручју Гроцке, када је трактор прешао преко дјетета старог годину и по дана.
Дијете је задобило тешке повреде и према првим информацијама, животно је угрожено.
Екипа Хитне помоћи одмах је изашла на терен и кренула са транспортом дјетета ка здравственој установи, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Економија
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Хроника
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч0
Србија
12 ч0
Најновије
21
21
21
17
21
12
21
10
20
49
Тренутно на програму