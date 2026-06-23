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Минић позвао на реакцију власти у ФБиХ због пуцања на православном гробљу

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 19:57

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премијер Српске
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић најоштрије је осудио скрнављење православног крста и гробља у Травнику, те позвао власти Средњобосанског кантона да санкционишу одговорне.

"Посебно је тешко што се то догађа у мјесту гдје Срба, православаца, има на нивоу статистичке грешке. Позивам власти Средњобосанског кантона да санкционишу одговорне за пуцњаву која се догодила", објавио је Минић на друштвеној мрежи Икс.

Према подацима Одбора за заштиту права Срба у Федерацији БиХ, у травничком насељу Засеље испаљено је више десетина пројектила из ватреног оружја на православни крст и у правцу некадашњег православног гробља.

Крст је поставио Србин који је протјеран из Травника и сада живи у Аустралији.

Православно гробље у Травнику

Градови и општине

Пуцано на православни крст и гробље у Травнику

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Тагови :

Травник

Саво Минић

православно гробље

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