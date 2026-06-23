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Мелони жели нормализацију односа са САД

23.06.2026 20:28

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Премијерка Италије
Фото: Таnjug/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да се односи са САД морају вратити у нормалу након њеног јавног спора са предсједником САД Доналдом Трампом прошле седмице.

"Не намјеравам да и даље потпирујем овај спор", рекла је Мелони новинарима на једном догађају у Риму, преноси Срна.

Она је прошле седмице оптужила свог некадашњег блиског савезника Трампа да је измислио да га је "молила" да се фотографише са њим на недавном самиту Групе седам у Француској.

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Тагови :

Ђорђа Мелони

Италија

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