Мелони жели нормализацију односа са САД

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Италијански премијер Ђорђа Мелони изјавила је да се односи са САД морају вратити у нормалу након њеног јавног спора са предсједником САД Доналдом Трампом прошле седмице.
"Не намјеравам да и даље потпирујем овај спор", рекла је Мелони новинарима на једном догађају у Риму, преноси Срна.
Она је прошле седмице оптужила свог некадашњег блиског савезника Трампа да је измислио да га је "молила" да се фотографише са њим на недавном самиту Групе седам у Француској.
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