Након свађе са родитељима, оца избо ножем 30 пута: Мушкарац преминуо на лицу мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Против тридесетогодишњег мушкарца у Скопљу покренута је истрага због сумње да је починио тешко убиство.
Према наводима Тужилаштва, осумњичени је 12. јула, након свађе и физичког напада између оца и мајке у породичној кући, узео нож и напао оца у дворишту.
Наводно га је ножем убо више од 30 пута у врат и груди, од којих је повријеђени мушкарац преминуо на лицу мјеста.
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Током поступка истраге, јавни тужилац ће предузети више радњи како би у потпуности утврдио мотиве догађаја, а биће обављен и психијатријски преглед осумњиченог.
Ради обезбјеђивања његовог присуства током поступка, Основно јавно тужилаштво је предложило да Суд одреди мјеру притвора.
(Курир)
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