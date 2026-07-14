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Након свађе са родитељима, оца избо ножем 30 пута: Мушкарац преминуо на лицу мјеста

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 16:31

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

Против тридесетогодишњег мушкарца у Скопљу покренута је истрага због сумње да је починио тешко убиство.

Према наводима Тужилаштва, осумњичени је 12. јула, након свађе и физичког напада између оца и мајке у породичној кући, узео нож и напао оца у дворишту.

Наводно га је ножем убо више од 30 пута у врат и груди, од којих је повријеђени мушкарац преминуо на лицу мјеста.

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Током поступка истраге, јавни тужилац ће предузети више радњи како би у потпуности утврдио мотиве догађаја, а биће обављен и психијатријски преглед осумњиченог.

Ради обезбјеђивања његовог присуства током поступка, Основно јавно тужилаштво је предложило да Суд одреди мјеру притвора.

(Курир)

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Тагови :

Скопље

Сјеверна Македонија

Убиство

напад ножем

син убио оца

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