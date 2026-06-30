Isplaćena plata za 1.650 zaposlenih u Željeznicama Srpske

"Željeznice Republike Srpske" uplatile su jutros lične dohotke za ukupno 1.650 zaposlenih, poručeno je iz uprave tog preduzeća.

Kako su naveli lična primanja u bruto iznosu za mjesec maj radnicima "Željeznica" uplaćena su u zakonski predviđenom roku.

Obećanja prekršena

Iz Samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti poručili su da je plata, prema obećanjima uprave, trebala biti isplaćena juče, 29. juna.

Radnici "Željeznica RS" ogorčeni su jer uprava ovog preduzeća već duže vrijeme posljednji dan u tekućem mjesecu isplaćuju platu za prethodni. Ranije je plata zaposlenima isplaćivana obično 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Dovoljno novca za plate

Narodna skupština Republike Srpske nedavno je usvojila rebalans republičkog budžeta, a prema kojem su subvencije za "Željeznice RS" povećane za čak 35 miliona maraka.

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Tim povećanjem ukupne subvencije za ovo preduzeće dostigle su cifru od 45 miliona maraka za ovu godinu. Razlog za ovakvu intervenciju je, kako su nadležni već ranije pojasnili, značajan pad prihoda "Željeznica" zbog obustave transporta sirovina, a dodatna sredstva će biti iskorištena za isplatu bruto plata radnicima do kraja 2026. godine.

(Glas Srpske)