Jako nevrijeme pogodilo Banjaluku: Palo drvo u parku "Mladen Stojanović"

Autor:ATV redakcija
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U parku" Mladen Stojanović" Banjaluci palo je drvo nakon nevremena.
Drvo je palo na ugostiteljskih objekat u ovom parku i čeka se izlazak nadležnih službi na teren, prenosi RTRS.
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