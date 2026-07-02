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Jako nevrijeme pogodilo Banjaluku: Palo drvo u parku "Mladen Stojanović"

Autor:

ATV redakcija
02.07.2026 07:17

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Јако невријеме погодило Бањалуку: Пало дрво у парку "Младен Стојановић"
Foto: RTRS

U parku" Mladen Stojanović" Banjaluci palo je drvo nakon nevremena.

Пало дрво у Бањалуци
Palo drvo u Banjaluci

Drvo je palo na ugostiteljskih objekat u ovom parku i čeka se izlazak nadležnih službi na teren, prenosi RTRS.

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Tagovi :

Palo drvo Banjaluka

nevrijeme

Banjaluka

Oluja

padavine

Park Mladen Stojanović

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