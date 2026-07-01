Žetva u Lijevče Polju: Dobri prinosi i izuzetan kvalitet pšenice

Od ranog jutra na imanju Đure Cvijića, na oglednim parcelama intenzivna žetva i javno vaganje pšenice. Kvalitet i prinosi su očekivano visoki, mada vjeruje naš domaćin, može još bolje, pa od zacrtanog ne odustaje.

"Računali smo da ćemo imati prosjek , ali izgleda ovdje će biti prosjek 970-980 kg po dunumu, manje 30 kg. Dobro, nije tako strašno. Trebalo je bolje“, rekao je ratar i farmer iz sela Kladari kod Srpca Đuro Cvijić.

Ostvareni prinosi kreću se od 9 do 10 tona po hektaru. Rezultati iz ogleda ne mogu se preslikati potpuno na proizvodnju, ali se svakako može očekivati da će ova godina biti dobra za poljoprivrednike. Kako u sjetvi, tako i u žetvi- uz domaćine su poljoprivredni stručnjaci. To koliki će tačno biti prinosi ubuduće, kažu, zavisiće sve više od izbora sortimenta.

"Možemo izabrati sortu koja će nam dati 10 tona u istoj agrotehnici, mislim da je tu neka suština a mislim da 2 tone prinosa to je ona vaga koja će nam donijeti ili zaradu ili nulu", kazao je resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Aleksandar Majkić.

Onim što je vidio na terenu zadovoljan je i premijer. Kvalitet pšenice je veoma dobar, vlažnost je 9 odsto hektolitri su preko 80%,a raduje ga, kaže, što je zasijano pšenice više nego ranije.

"Imamo 1.500 hektara više zasijanih površina, što znači da ćemo imati veći rod, imamo u sistemu premiranja preko 27.000 hektara, što znači nikada više premirane pšenice, a generalno imamo sjetvenih površina oko 43.000 hektara što znači da imamo rast i izuzetno dobar kvalitet. Naravno da sam našao vremena, da dođem da se vidim sa domaćinima, da čujem od njih iz prve ruke šta je to možemo reći za početak ove sezone kad je u pitanju ječam i pšenica", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Dobar rod i kvalitet nisu upitni ali zato otkupna cijena još uvijek - jeste.

"Naravno da svi želimo da otkupna cijena bude na zadovoljstvo svih, i proizvođača, prerađivača i otkupljivača. Ne možemo direktno da utičemo, indirektno itekako možemo. Evo ja ću vas napomenuti da ćemo mi ove godine isplatiti za pšenicu preko 13 miliona maraka direktno podrške našim poljoprivrednicima, 500 KM po hektaru", kazao je pomoćnik ministra poljoprivrede Republike Srpske Saša Lalić.

Žetva pšenice trebalo bi da bude završena u narednih 7 do 10 dana. Prinosi bi okvirno trebalo da budu preko 6 i po tona.