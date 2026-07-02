Danas slavimo tri velika sveca: Priče o njihovim čudima se prenose vijekovima

Drugog jula srpska pravoslavna crkva obilježava poseban dan posvećen velikim svetiteljima čije nas priče i danas inspirišu. Sveti apostol Juda, Pajsije Veliki i Sveti Jovan Šangajski svojim životima pokazali su duboku vjeru, nesebičnu ljubav i neustrašivu predanost Bogu.

Sveti apostol Juda, poznat i kao Juda Tadej ili Juda Jakovljev, bio je jedan od dvanaest apostola Isusa Hrista. Sa velikom revnošću je širio hrišćansku vjeru i poznat je kao zaštitnik u teškim i beznadežnim situacijama.

Sveti Pajsije Veliki bio je pustinjak i monah iz Egipta, poznat po svojoj dubokoj duhovnosti, molitvenom životu i brojnim podvizima u potrazi za Bogom. Njegova učenja i danas inspirišu vjernike na putu vjere i pokajanja.

Kao monah bio je učenik prepodobnog Pamba. Pajsije je imao naročiti dar uzdržavanja od jela. Često nije okusio hljeb po petnaest dana, još češće po nedjelju dana, a jednom je, po svjedočenju Jovana Kolova, sedamdeset dana proživio ne okusivši ništa.

Sveti Jovan Šangajski je novovekovni svetitelj koji je svoj život posvetio službi crkvi i ljudima u teškim vremenima. Bio je pravoslavni episkop u Šangaju, arhiepiskop u zapadnoj Evropi i San Francisku, a kanonizovan je 1994. godine.

Bio je poznat po svojoj molitvi, ljubavi prema bližnjima i čudima koja su se pripisivala njegovoj molitvenoj pomoći.

Tri poznata čuda Svetog Jovana Šangajskog

Potpuno isceljenje žene sa ranama na glavi: Kada je žena L. D. Sadkovskaja pala sa konja, zadobila je teške povrede glave, gubila je svijest i bila u kritičnom stanju pred operaciju s visokim rizikom. Vladika Jovan je dva sata molio nad njom. Nakon toga, doktor je ustanovio da je njen puls postao normalan, operacija je uspjela, a ona se potpuno oporavila bez oštećenja sluha ili vida. Ovo čudo je verifikovano iz bolničkih zapisa u Šangaju Čudo na samrtnici u jevrejskoj bolnici: Tokom službe u Jevrejskoj bolnici u Šangaju, Vladika Jovan prišao je pacijentkinji, podigao krst i glasno izgovorio "Hristos vaskrse!" - čime je ženi vraćena svest i tražila vodu. Ubrzo se oporavila i otpuštena je iz bolnice .

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Isceljenje mladića tokom Svete Tajne: Dok je pričešćivao teško bolesnog čovjeka, protegao je ruku prema drugom, naizgled zdravom mladiću i rekao mu da se pričešći, predviđajući da će on uskoro umreti a drugi preživeti. Mladić je zaista preminuo te noći, dok je kritično bolesni pacijent živeo još godinama - čime je potvrđena Vladikina isceliteljska predosjetljivost .

Ova čuda, dokumentovana u crkvenim i bolničkim arhivama, kao i u svjedočenjima savremenika, jasno pokazuju duboku povezanost Svetog Jovana sa Božjom moći.

(blic žena)