Slučaj iz komšiluka: Muža izmasakrirala sjekirom i izbjegla zatvor

Zbog teškog ubistva svog partnera, kojeg je sjekirom, dok je spavao, usmrtila prošlog novembra u zoru u porodičnoj kući u Selnici Šćitarjevskoj na velikogoričkom području, konobarica D. Š. (41) neće u zatvor.

Iako je poznata pravosudnim tijelima od ranije, s obzirom na to da je, među ostalim, prijašnjeg supruga s kojim ima dijete izbola nožem i učinila ga invalidom, 41-godišnjakinji je petočlano sudsko vijeće Županijskog suda u Velikoj Gorici, s obzirom na sve utvrđeno tpkom sudskog postupka, dosudilo šest mjeseci psihijatrijskog liječenja.

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Ta je odluka donesenana osnovu Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, s obzirom na to da je psihijatrijsko vještačenje pokazalo da je D. Š. u vrijeme ubistva 8. novembra 2025. bila u stanju paranoidne šizofrenije, odnosno neuračunjiva.

Kobnog jutra, oko 5:40 sati, ne mogavši vladati svojom voljom, uzela je sjekiru dužine 71 centimetar te prišla krevetu na kojem je bio 40-godišnji A. D. Najmanje jedanaest puta je zamahnula sječivom, udarivši čovjeka po zdnjoj strani glave, vrata i leđa.

Osam minuta kasnije odlučila je nazvati policiju, saopštivši im: "Ubila sam muža".

Bio je to okidač da u to, inače mirno mjestašce, na kraj ulice dojure policija i Hitna pomoć.

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"Žao mi je što sam ga ubila, jer inače ne bih ni mrava zgazila. U našoj vezi sve je u početku bilo u redu. Ne sjećam se kako je došlo do ovog događaja, a zadnje čega se sjećam jeste mobilni telefon u mojoj ruci i policijski automobili. Prije ubistva sjećam se zadnje limenke piva i pelinkovca na stolu u kući kraj kreveta, ali se ne sjećam šta je A. D. u to vrijeme radio. Moje mentalno stanje najbolje poznaje psihijatar iz Vrapča i tamo znaju kako postupati sa mnom", rekla je u svoju odbranu D. Š.

Otkrila je pritom i da ju je pokojni maltretirao fizički i psihički, kao i da ju je jednom čak i zatočio te joj radio svašta, pa je bila stjerana u kut. Spominjala je i njegovu osuđivanost u drugim zemljama.

Optužena danima prije krvavog zločina nije konzumirala propisanu terapiju, što je dovelo do distorzije realnosti i kompromitovanih funkcija kritičnosti, a unazad pet godina oduzeta joj je i poslovna sposobnost. S obzirom na to da u njenu slučaju postoji rizik od počinjenja novog krivičnog djela te vrste, preporuka psihijatra bila je prisilni smještaj u bolničkoj ustanovi, koji će se potom ponovo vrednovati uoči isteka šest mjeseci.

Trenutno se nalazi u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu.