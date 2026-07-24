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TikToku prijeti velika kazna EU

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 15:58

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ТикТок је једна од најпопуларнијих друштвених мрежа на свијету, позната по форматима кратких видео-снимака, трендовима, музици и изузетно персонализованом систему препорука.
Foto: pexels/Solen Feyissa

Evropska komisija je zaključila da TikTok nije adekvatno zaštitio privatnost djece na svojoj platformi. Prema nalazima objavljenim u petak, podešavanja aplikacije su omogućavala odraslima da pregledaju profile maloljetnika, što ih je izložilo onlajn nasilju, neželjenim kontaktima i predatorskom ponašanju, piše Juronjuz .

Ovaj zaključak je dio šireg regulatornog pritiska Brisela na velike tehnološke kompanije, uključujući Metu i Epl. TikTok sada ima priliku da odgovori na optužbe. Ako Evropska komisija nije zadovoljna objašnjenjem, mogla bi da izda zvaničnu odluku o nepoštovanju propisa i da izrekne kaznu do 6 procjenata ukupnog godišnjeg prihoda kompanije.

Istraga u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama

Komisija istražuje usklađenost TikToka sa Zakonom o digitalnim uslugama (DSA) od februara 2024. godine. Ovo je sveobuhvatni skup pravila EU za onlajn platforme, a TikTok je prema zakonu klasifikovan kao „veoma velika onlajn platforma“.

Istraga je već ranije ove godine identifikovala probleme. U februaru je Komisija zaključila da je platforma kršila Sporazum o digitalnim uslugama (DSA) zbog svog „dizajna koji izaziva zavisnost.

Тик Ток

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Istakli su automatsko reprodukovanje i beskrajno skrolovanje sadržaja kao problematične karakteristike, objašnjavajući da mogu naštetiti fizičkom i mentalnom zdravlju korisnika, posebno maloljetnika. TikTok je potom odbacio ove nalaze kao „kategorički pogrešne“.

Prethodne kazne irskog regulatora

TikTok se već suočio sa regulatornim mjerama. Irski komesar za zaštitu podataka kaznio je kompaniju sa 345 miliona evra 2023. godine zbog kršenja pravila o zaštiti podataka. Utvrđeno je da je platforma dozvoljavala otvaranje naloga djeci mlađoj od 13 godina i da nije adekvatno zaštitila njihove podatke.

Isti regulator je takođe izrekao posebnu kaznu od 530 miliona evra TikToku zbog prenosa podataka evropskih korisnika u Kinu. Ovu odluku je ove godine potvrdio irski Visoki sud.

(indeks)

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Tik Tok

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aplikacija

Djeca

Privatnost

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