Revolucionarna garda upozorila civile: Držite se 500 metara od američkih vojnika

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) upozorila je civile širom Bliskog istoka da se drže najmanje 500 metara dalje od lokacija na kojima se, kako tvrdi, „skrivaju“ američki vojnici, navodeći da će nastavak američkih „zločina“ učiniti ta mjesta legitimnim metama.

Istovremeno je pozvala građane da nove položaje američkih snaga prijavljuju putem službenih kanala Revolucionarne garde.

Upozorenje je objavljeno u 49. operativnom saopštenju IRGC-a tokom rata, uz nove tvrdnje da su iranske snage „u potpunosti uništile“ veliko skladište municije i kasarnu u vazduhoplovnoj bazi Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i da su „eliminisale“ Amazonov centar za podatke u Bahreinu.

IRGC je takođe optužio Vašington da prikriva stvarni broj svojih poginulih i ranjenih.

„Upozoravamo sve građane u zemljama u kojima su raspoređeni američki vojnici da se, radi vlastite bezbjednosti, odmah udalje najmanje 500 metara od mjesta na kojima se američki vojnici skrivaju“, navodi se u saopštenju IRGC-a koje je prenijela novinska agencija Tasnim.

Revolucionarna garda tvrdi da su brojni američki oficiri i vojnici, „iz straha od iranske vatre“, napustili svoje baze i premjestili se u zgrade u gradovima iz kojih upravljaju vojnim operacijama. IRGC poručuje da će te lokacije biti predmet „odmazde“ ukoliko se, kako navode, nastave američki ratni zločini, prenosi Kliks.