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Peskov zagrmio: "Monstruozno"

Autor:

ATV redakcija
24.07.2026 16:32

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Песков загрмио: "Монструозно"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je danas da su izjave novog glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Mihaila Drapatog o građanima Donbasa monstruozne.

On i njemu slični neće dozvoliti predstavnicima kijevskog režima da dođu do mirnog rješenja, dodao je Peskov, prenosi Sputnjik.

"Što se tiče Drapatog, izjava je monstruozna. To, prije svega, pokazuje da je on nacista. A zatim, to pokazuje da on i ljudi slični njemu neće do kraja da dozvole bilo kome iz kijevskog režima da postignu mirno rješenje", rekao je Peskov.

Prema njegovim riječima, Drapati je ovim izjavama potvrdio ispravnost specijalne vojne operacije.

On je dodao da je uvjeren da će Drapati odgovarati za ono što je izjavio.

Drapati je za građane Rusije rekao da su "nacija koja nema pravo na postojanje".

Za građane Donbasa izjavio je da nisu svjesno stanovništvo, već ljudi koji ne žele da rade i koji bi da sve dobijaju besplatno.

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Tagovi :

Rusija

Ukrajina

Mihailo Drapati

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