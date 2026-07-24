Zbog utapanja djeteta (5) u bazenu u Smederevu uhapšene tri osobe

Autor:ATV redakcija
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Zbog utapanja dječaka (5) u akvaparku u Smederevu uhapšene su tri osobe, koje se smatraju dogovornim za ovaj tragičan događaj.
Kako se navodi u saopštenju VJT u Smederevu, zbog postojanja osnova sumnje da nisu postupali po propisima i pravilima o mjerama zaštite, usljed čega je došlo do utapanja djeteta u bazenu akvaparka u Smederevu, u saradnji Višeg javnog tužilaštva u Smederevu i Policijske uprave u Smederevu, lišeni slobode su M. Đ. iz Smedereva, direktor privrednog društva u okviru kojeg posluje navedeni akvapark, zatim D. Đ, rukovodilac za opšte poslove, kao i B. R. koi je obavljao poslove spasioca, takođe iz Smedereva.
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- Osumnjičenim se stavlja na teret izvršenje po jednog krivičnog djela Teško djelo protiv opšte sigurnosti. Određeno im je zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti dovedeni na saslušanje u prostorije Tužilaštva -navodi se u saopštenju VJT.
(Kurir.rs)
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