Pojeo kobasicu i umro u najvećim mukama: Greška ljekara ili podmukli ubod iz šume?

Mifanvi Veb iz Australije još uvijek se bori s dubokim osjećajem krivice kada se sjeti rođendanske proslave na kojoj su započeli problemi njenog petnaestogodišnjeg sina.

Samo nekoliko sati nakon porodičnog ručka u restoranu, njen sin Džeremi počeo je da ima teškoće s disanjem. Roditelji su brzo pozvali hitnu pomoć, a dječak je počeo i da povraća. U bolnici su ljekari uprvi mah posumnjali na alergiju na meso, ali su na kraju cijeli slučaj pripisali njegovoj astmi, od koje je bolovao od malih nogu. Sutradan su ga pustili na kućno liječenje.

"Donijela sam pogrešnu odluku", kaže nesrećna majka, dodajući da je trebalo da insistira na dodatnim analizama. Da jeste, možda bi otkrili da je Džeremi zapravo doživio anafilaktički šok i poslali bi ga kući s aparatom koji spasava živote u takvim situacijama.

Društvo Preminuo Branko Suzić

Nešto više od godinu dana kasnije, u junu dve hiljade dvadeset druge godine, Džeremi je preminuo nakon što je na kampovanju s prijateljima na plaži sjeverno od Sidneja pojeo goveđu kobasicu.

Zvanična potvrda nakon istrage

Uzrok smrti isprva je proglašen kao napad astme. Ipak, nakon istrage koju je porodica zahtjevala, sudski vještak je u februaru ove godine zaključio da je smrtonosni anafilaktički šok izazvan alergijom na meso sisara (MMA), poznatom i kao alfa-gal sindrom, koju uzrokuje ubod krpelja. Ovo je prvi poznati smrtni slučaj u svijetu uzrokovan ovom vrstom alergije.

Majka je dugo sumnjala da njen sin pati od alergije na meso, ali nikada nisu dobili zvaničnu dijagnozu, niti su znali da ona može biti fatalna.

"Kada sam tada tražila informacije, ništa nije ukazivalo da je riječ o nečemu ozbiljnijem od obične netolerancije na hranu", prisjeća se ona i danas ovu alergiju opisuje kao "tempiranu bombu".

Opasnost vreba iz pljuvačke krpelja

Simptomi mogu biti blagi ili izrazito teški – od osipa, otoka, grčeva u stomaku i povraćanja, pa sve do opasnog anafilaktičkog šoka. Dječak je još od desete godine osjećao mučninu nakon što pojede meso, a ponekad čak i nakon udisanja pare od pečenja.

Profesorica Šeril van Nunen, australijska alergološkinja, otkrila je povezanost između uboda krpelja i ove alergije prije gotovo dvadeset godina. Radila je na istočnoj obali Australije, koja je uz jugoistok Sjedinjenih Američkih Država postala jedno od najvećih žarišta ove alergije na svijetu. Slučajevi su do sada zabilježeni na svih šest kontinenata gdje žive krpelji.

"Da su ljudi samo znali šta sve krpelj može da uradi", upozorava Van Nunenova za Bi-Bi-Si.

U Australiji ovu alergiju uzrokuje istočni paralizirajući krpelj. Nakon dva uboda, pedeset odsto ljudi razvije antitijela na alfa-gal – šećernu molekulu iz pljuvačke krpelja. Nakon toga postoji petnaest do dvadeset odsto šanse da će postati alergični na meso.

Život s tempiranom bombom"

Elizabet Rouli, majka troje djece iz Novog Južnog Velsa, godinama je obilazila ljekare dok nije dobila tačnu dijagnozu. Simptomi su joj počeli još dve hiljade šeste godine – od magle u mozgu, bolova u grudima i utrnulosti ruku, pa do teškoća s disanjem i gubitka svijesti.

"Govorili su mi da postajem hipohondar", prisjeća se ona s gorčinom. Danas vodi grupu za podršku oboljelima na društvenim mrežama.

Svakodnevni život sa ovom alergijom je izuzetno zahtjevan. Oboljeli moraju paziti ne samo na meso, već i na mlijeko, kozmetiku s lanolinom, omekšivače za veš, pa čak i na paru s roštilja ili dlaku kućnih ljubimaca.

Ljekari posebno upozoravaju na osobe koje imaju razvijena antitijela, a još nisu ispoljile simptome, jer mogu neočekivano reagovati na lijekove koji sadrže životinjske sastojke, poput pojedinih vakcina ili terapija protiv karcinoma.