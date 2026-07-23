Stevandić: Srpska svaki dan bolja, što potvrđuje i nova klasa pitomaca

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je Republika Srpska svaki dan u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija, što potvrđuje i nova klasa pitomaca Policijske akademije koja je danas potpisala ugovore.
"Svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. Naše zadovoljstvo je veliko jer imamo, ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego i vrhunsku opremu sa kojom se služe i mogućnost da reaguju momentalno", rekao je Stevandić novinarima u Zalužanima kod Banjaluke.
On je ocijenio da oni nisu samo čuvari nasljeđa nego i budućnosti.
Nada se da će i ubuduće biti praćen tehnološki razvoj, opremljenost i brzina kojom policija treba da reaguje, te da će sve institucije Republike Srpske i u narednom periodu projektovati još bržu, bolju i opremljeniju policiju.
"Sretan sam što smo postigli tu vrstu unutrašnjeg ljudskog, nacionalnog i državotvornog konsenzusa što znači da smo svi sigurni, bez obzira na kojem mjestu radimo i gdje živimo, jer je policija brza i dobro opremljena", rekao je Stevandić.
U Banjaluci je danas 359 kadeta 29. klase Policijske akademije potpisalo ugovore o početku obuke, od kojih se 21 školuje za potrebe Policije Brčko distrikta, prenosi Srna.
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