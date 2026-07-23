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Putin: Rusija samostalno proizvodi sve za vojsku

Autor:

ATV redakcija
23.07.2026 14:57

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Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.
Foto: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Rusija je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja samostalno proizvodi sirovine za oružje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sjednici Savjeta bezbjednosti zemlje.

"Kao što je poznato, Rusija je jedna od retkih zemalja u svijetu koja samostalno proizvodi neophodne materijale, komponente i sirovine za serijsku proizvodnju perspektivnih, kao i modernizaciju postojećih modela naoružanja, vojne i specijalne tehnike“, rekao je Putin na početku sjednice", prenosi Sputnjik.

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Vladimir Putin

Rusija

vojska

Oružje

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