Putin: Rusija samostalno proizvodi sve za vojsku

Foto: Vyacheslav Prokofyev/Tanjug/AP

Rusija je jedna od rijetkih zemalja na svijetu koja samostalno proizvodi sirovine za oružje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sjednici Savjeta bezbjednosti zemlje.

"Kao što je poznato, Rusija je jedna od retkih zemalja u svijetu koja samostalno proizvodi neophodne materijale, komponente i sirovine za serijsku proizvodnju perspektivnih, kao i modernizaciju postojećih modela naoružanja, vojne i specijalne tehnike“, rekao je Putin na početku sjednice", prenosi Sputnjik. Region Muškarac iz BiH stradao u Sloveniji: Iza njega ostalo troje maloljetne djece

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