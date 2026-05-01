Titova pećina u Drvaru: Nekada među najpoznatijim destinacijama

Pećina, moj Tito i ja, tako za ATV priča Miroslava Galić koja već 17 godina radi u suvenirnici na ulazu u Titovu pećinu u Drvaru. Kaže da Titovu pećinu i dva muzeja obilaze najviše ljudi iz bivše Jugoslavije, vođeni putem AVNOJA. Prednjače Slovenci.

Neki svrate usput, ali je više onih koji dolaze po djelić istorije i da evociraju sjećanja.

"Vjerujte, ko uđe na ovu kapiju, ko dođe u posjetu Titovoj pećini da su to uglavnom ljudi većinom na godišnjem odmoru. Samim tim opušteni, veseli. I šta je interesantno uglavnom poznaju istoriju. Hoću reći poznaju i dio ove priče. Ona je takva kakva jeste istorijski značajna. Tu sam ja samo da eto nekada osvježim neka sjećanja i slično", rekla je Miroslava Galić, radnik u suvenirnici.

Magistralni put koji vodi ka moru do pećine dovede i putnike koji nisu imali namjeru da je posjete, ali ne žele ni da prođu, a da ne zakorače u istoriju. Nekadašnja navika da se na putu ka moru pauza napravi kod Titove pećine ostala je i danas.

Noć uoči desanta Josip Broz Tito je povodom svog rođendana organizovao prijem u Drvaru. Zadesio se u pećini tokom njemačkog napada i tu i ostao.

Josip Broz Tito i Vrhovni štab boravili su u pećini 25.maja 1944. godine. Proveli su noć u ovoj pećini uoči samog desanta na Drvar, ali i dio dana tokom trajanja desanta. Nakon čega su evakuisani.Titova pećina u Drvaru bila je jedna od najpoznatijih turističkih destinacija u bivšoj Jugoslaviji.

Istorija piše da su 25. maja, rano ujutru nebo nad Drvarom prekrili padobranci i jedriličari, te da je uslijedilo bombardovanje. Nijedna značajnija partizanska jedinica nije se u tom momentu nalazila u Drvaru, priča za ATV Dragaš Dušan, koji nas je kao dobar domaćin proveo kroz muzejski kompleks. Tita su, kaže, u prvim satima branili dijelovi pratećeg bataljona Vrhovnog štaba i domaće stanovništvo.

"Možemo reći da pećina ima zaista simbolički značaj. Pećina predstavlja simbol otpora, simbol antifašističke borbe.Treba istaći da je Drvar tokom Drugog Svjetskog rata bio jedan od centara antifašističke borbe i možemo reći da je zbog toga Drvar pretrpio ogromna ljudska i materijalna razaranja. A da nije bilo ove pećine vjerovatno bi događaji koji su uslijedili, da su Nijemci uhvatili Tita, preokrenuli istoriju u nekom sasvim drugom smjeru", rekao je Dragaš Dušan, stručno lice u muzeju.

Titova pećina svjedoči o vremenu po kojem su Drvarčani poznati i stavljeni na svjetsku mapu, ističe načelnik opštine. Drvar je u procesu registracije sopstvene turističke zajednice. Imaju Titovu pećinu, Istorijski i etno muzej i druge sadržaje koje mogu da ponude turistima. Nešto ipak nedostaje.

"Drvaru pored turističkih potencijala nedostaje jedan adekvatan savremeni poslovni objekat koji će biti mjerljiv prema standardima 21 vijeka kako bi upotpunili i uspjeli povezati kompletnu turističku ponudu, jer mi imamo problem što nam se turisti koji danas dođu, obiđu recimo Titovu pećinu i ne zadržavaju se", rekla je Dušica Runić, načelnik Drvara.

Radi se na projektnoj dokumentaciji i dobijanju saglasnosti za gradnju objekta u neposrednoj blizini Titove pećini koji će donijeti ekonomski benefit opštini i kompletan užitak turistima, poruka je načelnika. Do predaha u novom objektu, turisiti iz Drvara mogu da ponesu suvenire o Titu i njegovoj pećini, ali i nadaleko poznatu drvarsku drenju.