Идентификовани нападачи на повратнике у Теслићу

23.04.2026 15:10

Теслићка полиција идентификовала је двојицу мушкараца који су 14. априла у повратничком селу Каменица вербално напали двије особе, а потом и пуцали из оружја.

Како сазнаје АТВ утврђено је да се ради о Бењамину Селимановићу и Сањину Хусејинбашићу из сусједног Рајшева, те да је у инциденту кориштен гасни пиштољ.

”Полицијски службеници идентификовали су Б.С. и С.Х. због сумње да су учествовали у догађају од 14. априла у којем је дошло до употребе оружја. Наиме, полицији је пријављено да су на регионалном путу двије непознате особе зауставиле возило поред друга два лица, након чега су им упутили вербалне пријетње. Потом је Б.С. из возила пуцао из оружја, за које је накнадно утврђено да се ради о гасном пиштољу”, саопштила је ПУ Добој.

Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Добоју који се изјаснио да у цијелом случају нема елемената кривичног дјела.

”Наложено је да се Б.С. санкционише због почињеног прекршаја неовлашћене употреба оружја из Закона о јавном реду и миру Републике Српске”, наводи се у саопштењу.

