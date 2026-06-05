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Краљ Пратера : Познати бизнисмен један од страдалих у паду авиона

Аутор:

АТВ
05.06.2026 17:13

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Краљ Пратера : Познати бизнисмен један од страдалих у паду авиона

Аустријски медији открили су идентитет једне од жртава трагичне несреће малог авиона који се у четвртак срушио код Медулина.

Mеђу погинулима је и аустријски бизнисмен Валтер Пондорфер, један од најпознатијих пионира забавних паркова у Аустрији.

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Како преноси аустријски лист "Кронен цајтунг", 65-годишњи Пондорфер био је оснивач компаније “Фантајм”, специјализоване за израду адреналинских атракција и великих торњева за слободан пад за бројне лунапаркове широм свијета, преноси "Вечерњи лист".

Његова компанија развијала је атракције које се данас налазе у САД, Великој Британији, Саудијској Арабији и Дубаију, а управо је “Фантајм” израдио и познати “Фрифол Тавер” у бечком Пратеру висок више од 100 метара.

Авион “Бич Г36 Бонанца” полетио је из Аустрије према Хрватској, а срушио се непосредно прије слетања код спортског аеродрома у Медулину.

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У несрећи су погинуле четири особе, сви аустријски држављани старости 40, 48, 58 и 65 година. Према информацијама истражитеља, двије особе у авиону имале су пилотску дозволу, преноси "Мондо".

Посебну пажњу истражитеља привлаче посљедњи тренуци лета. Свједоци тврде да је авион летио нормално на висини од око 300 метара, након чега је изненада ушао у спиралу без видљивог губитка брзине.

Након отприлике једног и по окрета авион је под великим углом ударио у земљу. Очевици наводе да пре удара нису видјели пожар ни експлозију.

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Подијели:

Тагови :

авион

Авионска несрећа

Хрватска

пад авиона

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