Logo
Large banner

Нови премијер Словеније Јанез Јанша преузео дужност од Роберта Голоба

Аутор:

АТВ
05.06.2026 08:18

Коментари:

0
Нови премијер Словеније Јанез Јанша преузео дужност од Роберта Голоба
Фото: TANJUG / JURE MAKOVEC

Одлазећи словеначки премијер Роберт Голоб предао је синоћ дужност свом насљеднику, предсједнику Словеначке демократске странке (СДС) Јанезу Јанши, након што је на словеначки парламент изгласао четврту Јаншину владу.

Голоб је рекао да жели да земља остане у доброј форми и захвалио Јанши на “стварима које су добро урађене“, позвавши га на сарадњу.

- Прије свега, желио бих још једном да честитам премијеру Јанезу Јанши на избору, да му честитам на преузимању одговорности за нашу заједницу, нашу заједничку земљу и да му пожелим не само срећу, већ и много мудрости и разборитости - рекао је одлазећи премијер Голоб приликом примопредаје дужности.

Према његовим ријечима, Словенија је данас безбједна и стабилна земља, пренела је РТВ Словенија.

Јанша је захвалио Голобу на честиткама и лијепим жељама и узвратио захвалност бившем премијеру и влади у цјелини за ствари које су добро урађене, а нешто мање за оно што је ишло у погрешном смјеру, али ће, како је поручио, то бити исправљено.

- Слажем се да Словенија може да има добру будућност, под условом да будемо у стању да искористимо сав потенцијал и да сарађујемо у томе - закључио је нови словеначки премијер.

Посланици словеначке скупштине одобрили су раније јуче листу министара владе Јанеза Јанше са 49 гласова за и 30 против.

Нову владу чине Словеначка демократска странка (СДС), Нова Словенија (НСи), Словенска људска странка (СЛС), као и представници националних мањина, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Голоб

Јанез Јанша

Словенија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Словеније се вијори на тврђави поред језера.

Регион

Словенија добила нову Владу: Скупштина донијела преломну одлуку

16 ч

0
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Регион

Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

1 седм

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик честитао Јанши: Вјерујем да је пред нама вријеме боље сарадње

1 седм

9
Јанез Јанша се обраћа словеначком парламенту током сједнице у Љубљани, Словенија, у петак, 22. маја 2026. године, прије него што га је именовао за премијера, чиме је окончан политички застој након тијесних избора у марту.

Регион

Јанез Јанша положио заклетву као премијер Словеније

1 седм

1

Више из рубрике

У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Регион

У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

2 ч

0
Пас завезан на ланцу.

Регион

Нови скандал тресе Хрватску: Штене ланцем везано за надгробну плочу

12 ч

0
Авион

Регион

Хаос на лету за Сплит: Путницима стигло хитно обавјештење

13 ч

0
Предјамски замак

Регион

Уклети дворац изронио из стијене - крије тајне чувеног витеза

15 ч

1

  • Најновије

10

19

"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

10

14

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

10

03

Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

10

01

Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

09

57

Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner