Нови премијер Словеније Јанез Јанша преузео дужност од Роберта Голоба

Аутор:АТВ
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Одлазећи словеначки премијер Роберт Голоб предао је синоћ дужност свом насљеднику, предсједнику Словеначке демократске странке (СДС) Јанезу Јанши, након што је на словеначки парламент изгласао четврту Јаншину владу.
Голоб је рекао да жели да земља остане у доброј форми и захвалио Јанши на “стварима које су добро урађене“, позвавши га на сарадњу.
- Прије свега, желио бих још једном да честитам премијеру Јанезу Јанши на избору, да му честитам на преузимању одговорности за нашу заједницу, нашу заједничку земљу и да му пожелим не само срећу, већ и много мудрости и разборитости - рекао је одлазећи премијер Голоб приликом примопредаје дужности.
Према његовим ријечима, Словенија је данас безбједна и стабилна земља, пренела је РТВ Словенија.
Јанша је захвалио Голобу на честиткама и лијепим жељама и узвратио захвалност бившем премијеру и влади у цјелини за ствари које су добро урађене, а нешто мање за оно што је ишло у погрешном смјеру, али ће, како је поручио, то бити исправљено.
- Слажем се да Словенија може да има добру будућност, под условом да будемо у стању да искористимо сав потенцијал и да сарађујемо у томе - закључио је нови словеначки премијер.
Посланици словеначке скупштине одобрили су раније јуче листу министара владе Јанеза Јанше са 49 гласова за и 30 против.
Нову владу чине Словеначка демократска странка (СДС), Нова Словенија (НСи), Словенска људска странка (СЛС), као и представници националних мањина, преноси Танјуг.
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