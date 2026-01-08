Logo
Delegacija Srbije doputovala u Banjaluku na obilježavanje Dana Republike

08.01.2026

16:26

Делегација Србије допутовала у Бањалуку на обиљежавање Дана Републике
Foto: ATV

Delegacija Srbije, predvođena premijerom Đurom Macutom, doputovala je u Banjaluku gdje će prisustvovati obilježavanju Dana Republike Srpske.

Delegaciju Srbije na banjalučkom aerodromu dočekao je potpredsjednik Vlade Srpske Alen Šeranić, objavila je Vlada na Iksu.

U sjedištu Vlade Republike Srpske biće održan sastanak premijera Srpske Save Minića i Macuta.

Церемонија откривања Централног спомен-обиљежја

Republika Srpska

U Banjaluci ceremonija otkrivanja Centralnog spomen-obilježja borcima

Delegacija Srbije prisustvovaće i svečanoj akademiji u sportskoj dvorani "Borik", a potom i svečanom prijemu u sjedištu Vlade Srpske.

Đuro Macut

Alen Šeranić

9. januar - Dan Republike Srpske

