Šteta veća od 50.000 evra: Lopovi ukrali 42 kilometra bakrenih kablova iz solarne elektrane

Neobična i vrlo skupa krađa pogodila je solarnu elektranu u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj.

Neobična i vrlo skupa krađa pogodila je solarnu elektranu u njemačkoj saveznoj pokrajini Saskoj. Nepoznati počinioci ukrali su čak 42 kilometra bakrenih kabla iz velikog solarnog parka, a nastala šteta mogla bi višestruko premašiti vrijednost samog ukradenog materijala, piše Agrarheute.

Pretpostavlja se da su lopovi d‌jelovali između 8. i 12. juna.

Policija navodi da su počinitelji najprije otvorili zaštitnu ogradu koja okružuje solarni park. Zanimljivo je da pritom nisu prouzročili vidljivu štetu na ogradi, što upućuje na mogućnost da su d‌jelovali planski i sa odgovarajućim alatom.

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Nakon ulaska u kompleks, usmjerili su se na kablovsko trase koje povezuju solarne panele s ostatkom sistem. Tokom nekoliko dana uspjeli su ukloniti i odnijeti oko 42 kilometra bakrenih kabela, što predstavlja jednu od većih krađa ove vrste zabilježenih posljednjih godina.

Solarne elektrane sve češća meta kriminalaca

Stručnjaci upozoravaju da kalovi iz solarnih elektrana postaju sve privlačnija meta lopova. Glavni razlog leži u visokoj tržišnoj vrijednosti bakra, čija je cijena posljednjih godina značajno porasla.

Dodatni problem predstavlja činjenica da se mnogi solarni parkovi nalaze na udaljenim lokacijama, izvan naseljenih područja i daleko od svakodnevnog nadzora.

Takvi uslovi omogućuju počiniocima da relativno neprimjetno pristupe postrojenjima, a u pojedinim slučajevima čak i da na mjesto događaja dovezu kamione za prevoz ukradenog materijala.

Vrijednost ukradenih bakrenih kabela procjenjuje se na približno 50.000 eura. Međutim, za vlasnika solarne elektrane to predstavlja tek dio ukupnog gubitka.

Prekid rada veća šteta od same krađe

Zbog uklanjanja kablova zahvaćeni dijelovi postrojenja trenutačno nisu u funkciji, što znači da ne mogu proizvoditi električnu energiju. Time operator elektrane svakodnevno gubi potencijalne prihode od prodaje proizvedene struje, a dodatni troškovi nastaju zbog popravaka, nabave novih kablova i ponovnog uspostavljanja sistema.

Stručnjaci ističu da upravo prekid rada često stvara veću financijsku štetu od same krađe. Kod velikih solarnih elektrana svaki dan izvan pogona može značiti znatne gubitke, osobito tokom ljetnih mjeseci kada je proizvodnja električne energije najveća.

Sve češće krađe bakrenih kabela prisiljavaju operatere solarnih elektrana na dodatna ulaganja u videonadzor, zaštitne sustave i fizičko osiguranje kako bi spriječili slične incidente u budućnosti.prenosi Agroklub.