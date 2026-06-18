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Električna vozila sve prihvaćenija

Autor:

ATV redakcija
18.06.2026 10:57

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Аутомобил
Foto: pexels/Ibrahim Bilgin

Električna vozila sve su prihvaćenija među potrošačima zbog poboljšane infrastrukture za punjenje i pojave većeg broja pristupačnijih modela, uključujući i one kineskih proizvođača, smatraju stručnjaci iz automobilske industrije.

Potražnju za električnim vozilima širom Evrope podstakao je i rast cijena goriva usljed rata na Bliskom istoku, pokazali su podaci istraživačke grupe "Nju automotiv" i udruženje kompanija iz industrije električnih vozila "E-mobiliti".

Međutim, pojedini rukovodioci upozoravaju da bi interesovanje moglo oslabiti kada cijene benzina ponovo padnu.

Šef evropskog ogranka kompanije "Ford" Džim Bombik rekao je da je rat povećao interesovanje kupaca za električna vozila, ali je upozorio da to ne treba posmatrati kao trajnu promjenu trenda, prenosi Srna.

- Narudžbe za električna vozila kompanije "Reno" porasle su za 50 odsto u nekim zemljama od početka rata sa Iranom krajem februara, ali očekujemo da će se rast usporiti ako cijene goriva padnu - izjavio je prošle sedmice generalni direktor kompanije Fransoa Provo.

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Automobil

Električna vozila

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