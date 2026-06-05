Policija o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete stradalo, drugo teško povrijeđeno

Autor:ATV
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U požaru koji se desio danas u porodičnoj kući u Banjaluci jedno dijete je stradalo, a drugo je zadobilo teške povrede i prevezeno je na UKC Republike Srpske, saopšteno je iz PU Banjaluka.
Kako navode iz policije, jutros u 10,30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.
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"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.
Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Banjaluka.
O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mjesta, te slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.
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