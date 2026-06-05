Logo
Large banner

Policija o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete stradalo, drugo teško povrijeđeno

Autor:

ATV
05.06.2026 12:02

Komentari:

0
Полиција о трагедији у Бањалуци: Једно дијете страдало, друго тешко повријеђено
Foto: ATV

U požaru koji se desio danas u porodičnoj kući u Banjaluci jedno dijete je stradalo, a drugo je zadobilo teške povrede i prevezeno je na UKC Republike Srpske, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Kako navode iz policije, jutros u 10,30 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Banjaluci došlo do požara.

Најновија вијест

Hronika

Tragedija u Banjaluci: Dijete (6) stradalo u požaru!

"Policijski službenici su odmah izašli na lice mjesta, kao i pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka i Službe hitne medicinske pomoći Banjaluka, koji su potvrdili navode prijave.

Pripadnici Vatrogasno - spasilačke brigade grada Banjaluka su lokalizovali požar, nakon čega je utvrđeno da je u požaru jedno dijete smrtno stradalo, a jedno zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se na ukazivanju ljekarske pomoći na Univerzitetsko – kliničkom centru Republike Srpske", navode iz Policijske uprave Banjaluka.

O navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka koji će izaći na lice mjesta, te slijedi preduzimanje daljih mjera i radnji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

dijete požar Banjaluka

Banjaluka

požar

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшен возач због давања мита

Hronika

Uhapšen vozač zbog davanja mita

2 h

0
огласна табла Борисав Бора Станковић

Banja Luka

Ni Bora nije preživio rekonstrukciju: Grad "prekrstio" jednog od najznačajnijih srpskih pisaca

2 h

3
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao radnika kladionice, pa bježao od policije

3 h

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Hronika

"Mućke" oko vozačkih dozvola: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

3 h

0

Više iz rubrike

Ухапшен возач због давања мита

Hronika

Uhapšen vozač zbog davanja mita

2 h

0
Трагедија у Бањалуци: Дијете страдало у пожару!

Hronika

Tragedija u Banjaluci: Dijete stradalo u požaru!

3 h

0
Ухапшен Бањалучанин: Вријеђао радника кладионице, па бјежао од полиције

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: Vrijeđao radnika kladionice, pa bježao od policije

3 h

0
"Мућке" око возачких дозвола: Ухапшени у акцији "Кандидат" спроведени у Тужилаштво

Hronika

"Mućke" oko vozačkih dozvola: Uhapšeni u akciji "Kandidat" sprovedeni u Tužilaštvo

3 h

0

  • Najnovije

14

19

Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

14

11

Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu

14

01

Dodik: Sa rukovodstvom "Gasproma" dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

14

00

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

13

35

Minić: Realan stav Amerike prema Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner