Како да се ријешите мрава из куће

05.05.2026 19:07

Фото: pexels/ Rafael Minguet Delgado

Мрави у кући постају права ноћна мора чим отопли, али рјешење се вјероватно већ налази у вашој кухињи.

Заборавите на скупе отрове који непријатно миришу и могу угрозити кућне љубимце, јер природа нуди једноставније рјешење.

Цимет је природна баријера коју мрави не подносе

Мрави имају изузетно осјетљив мирис, а цимет им ремети оријентацију.

Цимет се може посути у праху на праг, уз ивице зидова и у углове гдје се мрави појављују. Они избјегавају прелазак преко те површине и брзо мијењају правац кретања.

Сирће и лимун бришу њихове трагове

Када један мрав пронађе храну, оставља мирисни траг који остали слиједе.

Мјешавина воде и сирћета може се користити за брисање површина и подова, чиме се ти трагови уклањају и колонија губи оријентацију.

Сода бикарбона и шећер као "замка”

У случају јаче заразе, користи се мјешавина сода бикарбона и шећера у праху. Шећер привлачи мраве, док сода утиче на њихов организам.

Шта их највише привлачи

Мраве у кућу најчешће привлаче шећер, просуте течности и остаци хране, као и влага око судопера.

Чак и мала мрвица или кап слаткиша може брзо привући велики број јединки.

Гдје праве гнијезда

Мрави најчешће бирају скривена и топла мјеста: пукотине у зидовима, простор иза кухињских елемената или испод подова.

Када се пронађе улаз у гнијездо, често се користе природни репеленти попут уља нане како би их натјерали да напусте простор.

