Како да се ријешите мрава из куће

Мрави у кући постају права ноћна мора чим отопли, али рјешење се вјероватно већ налази у вашој кухињи.
Заборавите на скупе отрове који непријатно миришу и могу угрозити кућне љубимце, јер природа нуди једноставније рјешење.
Мрави имају изузетно осјетљив мирис, а цимет им ремети оријентацију.
Цимет се може посути у праху на праг, уз ивице зидова и у углове гдје се мрави појављују. Они избјегавају прелазак преко те површине и брзо мијењају правац кретања.
Када један мрав пронађе храну, оставља мирисни траг који остали слиједе.
Мјешавина воде и сирћета може се користити за брисање површина и подова, чиме се ти трагови уклањају и колонија губи оријентацију.
У случају јаче заразе, користи се мјешавина сода бикарбона и шећера у праху. Шећер привлачи мраве, док сода утиче на њихов организам.
Мраве у кућу најчешће привлаче шећер, просуте течности и остаци хране, као и влага око судопера.
Чак и мала мрвица или кап слаткиша може брзо привући велики број јединки.
Мрави најчешће бирају скривена и топла мјеста: пукотине у зидовима, простор иза кухињских елемената или испод подова.
Када се пронађе улаз у гнијездо, често се користе природни репеленти попут уља нане како би их натјерали да напусте простор.
