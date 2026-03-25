Bijela kuća: Tramp ne blefira, spreman je

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je da su Sjedinjene Američke Države blizu ostvarenja ključnih ciljeva vojne operacije "Epski bijes", u skladu s ranijim procjenama da će za to biti potrebno između četiri i šest sedmica.

"Iz svih tih razloga veoma smo blizu ispunjenja glavnih ciljeva operacije, a vojna misija se nastavlja bez prekida“, rekla je Livit.

Dodala je kako su predsjednik Donald Tramp i američko Ministarstvo odbrane od početka procjenjivali da će misija trajati četiri do šest sedmica, naglasivši da je američka vojska, 25 dana od početka operacije, ispred planiranog rasporeda.

"Najmoćnija vojska na svijetu svakodnevno ostvaruje izuzetne rezultate, iranski režim je ozbiljno oslabljen, a njegova sposobnost prijetnje SAD-u i saveznicima znatno je smanjena", rekla je Livit.

Livit je istakla da su iranske ambicije razvoja nuklearnog oružja dodatno oslabljene, čak i više nego tokom operacije "Ponoćni čekić" (Midnight Hammer) u junu 2025. godine.

"Sistemsko uništavanje iranskih kapaciteta"

Prema njenim riječima, američka vojska i dalje "razara" iranske ofanzivne i odbrambene sposobnosti tri sedmice nakon početka sukoba.

"Više od 9.000 neprijateljskih ciljeva pogođeno je do sada, a iranski napadi balističkim projektilima i dronovima smanjeni su za oko 90 odsto", istakla je.

Dodala je i da SAD "sistematski razgrađuje" iransku odbrambenu industrijsku bazu, uključujući napade na podzemna skladišta projektila i oružja, gd‌je su tokom vikenda korišćene i bombe velike razorne moći.

Livit je navela da je uništeno više od 140 iranskih plovila, uključujući gotovo 50 brodova za polaganje mina, što je, kako tvrdi, najveće uništenje jedne mornarice u tako kratkom periodu još od Drugog svjetskog rata.

"Tramp je spreman da otvori vrata pakla u Iranu"

Govoreći o mogućnosti okončanja rata, Livit je naglasila da Donald Tramp želi mir, ali i upozorila na moguće dalje eskalacije.

"Ako Iran ne prihvati da je poražen, predsjednik će obezbijediti da bude pogođen jače nego ikada ranije", rekla je ona.

Dodala je kako Tramp "nije sklon blefiranju" i da je "spreman da otvori vrata pakla u Iranu", upozorivši Iran da ne ponovi pogrešne procjene.

"Njihova posljednja pogrešna procjena koštala ih je vrhovnog vođstva, mornarice, vazdušnih snaga i sistema protivvazdušne odbrane. Svako dalje nasilje biće posljedica odbijanja iranskog režima da to shvati", zaključila je Livit, prenosi Indeks.